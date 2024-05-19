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БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 1 (113) чорний, №1 - Київ (141678) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (1)
429,76
Економія: -44,39 грн
385,37 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Науки, 42/1
Всього: упаковка (1)
438,62
Економія: -45,31 грн
393,31 грн
В інших містах:
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 41
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 56
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
391,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Героїв Небесної Сотні, 64
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
391,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 89-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
391,50 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Коростишів, вул. Київська, 109-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 14:00
391,50 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Андрушівка, вул. Зазулінського, 20-А
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ружин, вул. Бірюкова, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 14
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Вітрука, 41-Б
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
391,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
391,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 89
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 104
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Гагаріна, 5
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, перех. Згоди / Київська, 2/98
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
391,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
391,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 67
Всього: упаковка (1)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
391,50 грн