БАНДАЖ ДО- ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ розмір 3 (114) з ребрами жорсткості, №1 - Київ (110159) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Горького Максима, 99-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лозова, м-н 2-й, 16-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ужгород, вул. Баб'яка, 1-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом