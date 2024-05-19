Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Зачинено Відчиняється за 32 хв Графік роботи Сарни, вул. Широка, 34 Всього: упаковка (1) 214,51 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, вул. Лесі Українки, 44 Всього: упаковка (1) 217,52 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Ратне, вул. Центральна, 42 Всього: упаковка (2) 227,39 грн

Волиньфарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Устилуг, вул. Володимирська, 48 Всього: упаковка (1) 231,15 грн

Еко аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 32 хв Графік роботи Самбір, вул. Валова, 56-А Всього: упаковка (2) 223,72 грн