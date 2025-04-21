Фенігідин-Здоров'я (Phenihydin-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,73
Економія при броні: -3,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,74
Економія при броні: -1,38 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,44
Економія при броні: -3,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
21,73
Економія при броні: -0,87 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,69
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,51
Економія при броні: -3,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,58
Економія при броні: -1,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,98
Економія при броні: -1,77 грн