Фенігідин-Здоров'я (Phenihydin-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 445 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,25
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,45
Економія при броні: -1,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,36
Економія при броні: -3,19 грн