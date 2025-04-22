Фенігідин-Здоров'я (Phenihydin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,65
Економія при броні: -0,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
13,20
Економія при броні: -0,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,00
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,95
Економія при броні: -3,52 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
23,03
Економія при броні: -1,57 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,70
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.5 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
22,36
Економія при броні: -1,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
24,87
Економія при броні: -3,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фенігідин-Здоров'я таблетки 10 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я