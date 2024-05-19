Беталмік 0,5% краплі очні, розчин 0,5 % флакон-крапельниця 10 мл, №1 - Київ (106049) Лікарський препарат - ціни
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33