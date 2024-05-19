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Амігрен капсули 50 мг блістер у коробці тм Tabula Vita, №3 - Київ (826383) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
120,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (2)
120,00 грн
Жолдіфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (7)
124,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (3)
120,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (1)
120,00 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
124,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (2)
120,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (3)
110,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: капсули (2)
110,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (4)
100,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (2)
124,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (3)
110,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (4)
110,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (3)
110,00 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (3)
110,00 грн
Рецепти здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (3)
100,00 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (3)
100,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (3)
110,00 грн