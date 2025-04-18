Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 146 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
316,38
Економія при броні: -19,73 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
504,45
Економія при броні: -38,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
498,39
Економія при броні: -18,14 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
302,86
Економія при броні: -25,72 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
513,41
Економія при броні: -36,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
305,43
Економія при броні: -28,29 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
541,68
Економія при броні: -65,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
515,04
Економія при броні: -27,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
507,40
Економія при броні: -48,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
501,38
Економія при броні: -35,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
306,02
Економія при броні: -31,36 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
495,70
Економія при броні: -36,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
505,84
Економія при броні: -46,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
328,50
Економія при броні: -35,10 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
557,80
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare