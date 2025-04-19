Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 140 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
310,92
Економія при броні: -30,39 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
541,98
Економія при броні: -69,66 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
573,00
Економія при броні: -95,50 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
573,30
Економія при броні: -95,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
323,99
Економія при броні: -37,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
499,33
Економія при броні: -38,76 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 46 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
328,60
Економія при броні: -40,00 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
573,30
Економія при броні: -95,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
337,80
Економія при броні: -49,20 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
557,80
Економія при броні: -80,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
557,80
Економія при броні: -80,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
557,80
Економія при броні: -80,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 16 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
573,30
Економія при броні: -95,80 грн