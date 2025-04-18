Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
319,46
Економія при броні: -12,39 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
542,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
303,37
Економія при броні: -21,10 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
493,40
Економія при броні: -51,44 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
542,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
297,09
Економія при броні: -12,60 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
546,03
Економія при броні: -93,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
506,93
Економія при броні: -21,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
510,59
Економія при броні: -25,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
542,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
299,30
Економія при броні: -14,64 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
494,67
Економія при броні: -42,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
498,29
Економія при броні: -45,65 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare