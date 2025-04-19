Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
321,58
Економія при броні: -15,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
312,38
Економія при броні: -21,56 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
508,17
Економія при броні: -49,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
558,30
Економія при броні: -87,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
311,71
Економія при броні: -32,52 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
504,17
Економія при броні: -41,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
310,81
Економія при броні: -14,69 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
495,44
Економія при броні: -36,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
328,60
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
316,36
Економія при броні: -37,17 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
504,27
Економія при броні: -41,63 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
509,18
Економія при броні: -46,48 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
304,16
Економія при броні: -19,26 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
507,54
Економія при броні: -50,62 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
299,60
Економія при броні: -12,64 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
494,70
Економія при броні: -38,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
499,81
Економія при броні: -43,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
308,07
Економія при броні: -28,27 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
491,07
Економія при броні: -23,94 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
303,73
Економія при броні: -18,83 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
538,67
Економія при броні: -81,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
302,72
Економія при броні: -12,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
297,71
Економія при броні: -11,94 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
499,98
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
306,20
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
310,93
Економія при броні: -14,89 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
511,27
Економія при броні: -40,21 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare