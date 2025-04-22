Бронхіальний бальзам Белл'с (Bronchial balsam bell's)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
339,35
Економія при броні: -10,18 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
347,30
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
310,07
Економія при броні: -36,96 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
504,41
Економія при броні: -51,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
337,80
Економія при броні: -44,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
310,97
Економія при броні: -18,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
347,50
Економія при броні: -54,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
312,87
Економія при броні: -39,76 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
328,50
Економія при броні: -35,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
301,61
Економія при броні: -27,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
303,76
Економія при броні: -30,65 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
517,27
Економія при броні: -28,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
313,19
Економія при броні: -39,31 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
501,52
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
327,03
Економія при броні: -35,33 грн
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
511,79
Економія при броні: -38,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
306,48
Економія при броні: -10,48 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 200 мл №1
Euro Lifecare
517,23
Економія при броні: -28,82 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Бронхіальний бальзам Белл'с розчин для перорального застосування пляшка 100 мл №1
Euro Lifecare