Хімотрипсин кристалічний (Chymotrypsinum crystallisatum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 38 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
519,07
Економія при броні: -22,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
193,22
Економія при броні: -12,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
431,12
Економія при броні: -45,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
532,44
Економія при броні: -35,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
499,40
Економія при броні: -17,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 27
3.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
499,00
Економія при броні: -17,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма