Хімотрипсин кристалічний (Chymotrypsinum crystallisatum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
454,80
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
499,00
Економія при броні: -44,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
363,84
Економія при броні: -0,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
526,80
Економія при броні: -30,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
2.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
266,37
Економія при броні: -18,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
134,44
Економія при броні: -9,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
449,46
Економія при броні: -40,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 102
3.7 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
482,50
Економія при броні: -28,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
4.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
4.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
499,00
Економія при броні: -44,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Вашингтона, 8
5.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма