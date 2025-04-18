Хімотрипсин кристалічний (Chymotrypsinum crystallisatum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 98 аптеках у Харків
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
320,33
Економія при броні: -22,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
511,69
Економія при броні: -32,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
433,11
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
416,88
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
211,24
Економія при броні: -12,64 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
463,21
Економія при броні: -16,35 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
370,51
Економія при броні: -22,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
556,74
Економія при броні: -21,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
426,19
Економія при броні: -16,75 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 127-А
3.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма