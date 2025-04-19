Хімотрипсин кристалічний (Chymotrypsinum crystallisatum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 106 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
521,02
Економія при броні: -24,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
452,74
Економія при броні: -31,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
499,00
Економія при броні: -13,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
523,00
Економія при броні: -25,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
552,79
Економія при броні: -25,44 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
481,68
Економія при броні: -29,45 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
520,92
Економія при броні: -24,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
525,06
Економія при броні: -28,55 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
547,91
Економія при броні: -20,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
517,32
Економія при броні: -20,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
517,62
Економія при броні: -21,11 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
417,36
Економія при броні: -19,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
526,10
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
489,95
Економія при броні: -73,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
514,19
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
277,38
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
522,75
Економія при броні: -25,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма