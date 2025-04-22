Хімотрипсин кристалічний (Chymotrypsinum crystallisatum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
417,50
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
375,75
Економія при броні: -0,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
529,85
Економія при броні: -33,34 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
264,23
Економія при броні: -15,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
293,58
Економія при броні: -2,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
510,76
Економія при броні: -34,15 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма
417,50
Економія при броні: -1,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Хімотрипсин кристалічний ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0.01 г флакон №10
ФЗ Біофарма