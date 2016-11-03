ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ПОРОЖНИНИ НОСАПРОТИНАБРЯКОВІ ТА ІНШІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЗАСТОСУВАННЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ПОРОЖНИНИ НОСАСимпатоміметики в комбінації з іншими засобами (за виключенням кортикостероїдів)ФенілефринАлергомаксЦіни в аптеках Алергомакс сироп 0,5 мг/мл флакон 100 мл з дозуючим шприцем-піпеткою, №1 - Київ (163921) Лікарський препарат - ціни Інструкція Про препарат Ціни Карта Аналоги Київ (адресу не вказано) Змінити Фільтр По часу в дорозі По часу в дорозі Від дешевих По залишку в аптеці Аптек не знайдено