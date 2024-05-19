Арфазетин збір фільтр-пакет 1.5 г тм АйВі, №20 - Київ (792179) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
В інших містах:
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Дашковича Остафія, 19
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 12-Р
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Текстильна, 28-Ч
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 1-Е
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 44/19
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200