Неопубликованные результаты исследования «Рандомизированная оценка терапии COVID-19» (RECOVERY) показали, что ацетилсалициловая кислота не улучшает выживаемость пациентов, госпитализированных с COVID-19. Об этом со страниц «Pharmaceutical Journal»* сообщило Королевское фармацевтическое общество (Royal Pharmaceutical Society). Препарат был добавлен в исследование RECOVERY в ноябре 2020 г. в надежде на улучшение результатов лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В рамках исследования более 7350 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Великобритании, были рандомизированы для получения 150 мг ацетилсалициловой кислоты один раз в сутки, и их результаты сравнивали с полученными у 7541 больного, получавшего только стандартную помощь при COVID-19. Значительной разницы в достижении первичной конечной точки — 28-дневной смертности, между двумя группами (17% в группе получавших препарат против 17% в группе обычного лечения) не было.

У пациентов, рандомизированных в группу ацетилсалициловой кислоты, отмечали немного меньшую продолжительность госпитализации (в среднем 8 дней по сравнению с 9 днями), и немного больше больных были выписана из больницы в течение 28 дней (75 против 74%). Однако не было существенной разницы в доле пациентов, которым в ходе исследования потребовалась инвазивная механическая вентиляция легких или у которых зафиксирован летальный исход (21 против 22%).

Исследователи подсчитали, что на каждые 1000 пациентов, получавших ацетилсалициловую кислоту, примерно у 6 наблюдали серьезное кровотечение, и также на 6 пациентов из 1000 сократилось количество тромбоэмболических событий по сравнению с пациентами в группе плацебо.

«Ацетилсалициловая кислота недорога и широко используется при других заболеваниях для снижения риска образования тромбов, поэтому досадно, что она не оказала серьезного воздействия на этих пациентов. Вот почему так важны крупные рандомизированные исследования — чтобы установить, какие методы лечения работают, а какие нет», — пояснил Мартин Ландрей (Martin Landray), профессор медицины и эпидемиологии Оксфордского университета (University of Oxford) и один из главных исследователей RECOVERY.

В то же время согласно ранее проведенному исследованию, применение ацетилсалициловой кислоты независимо связано со снижением риска искусственной вентиляции легких, госпитализации в отделения интенсивной терапии и внутрибольничной смертности.

По материалам pharmaceutical-journal.com

*The Pharmaceutical Journal, June 2021, Vol 306, № 7950; 306 (7950). DOI:10.1211/PJ.2021.1.90212.