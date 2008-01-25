Витамин D: вопросы и ответы

Витамин D является не просто классическим витамином, а D-гормоном, регулирующим функционирование около 2000 генов в организме человека, воздействуя на иммунную, репродуктивную, дыхательную, костную и мышечную системы. В более чем 40 различных органах организма человека выявлены специфические VDR-рецепторы к витамину D. Витамин D в организме человека задействован в таких процессах:

участвует в регуляции фосфорно-кальциевого обмена: способствует усвоению кальция в кишечнике, поддерживает необходимый уровень кальция и фосфора в крови, активизирует костный метаболизм;

стимулирует секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы, а также опосредованно активирует кальцийзависимую эндопептидазу β-клеток, которая превращает проинсулин в активный инсулин. Витамин D влияет на чувствительность тканей к инсулину, непосредственно стимулируя экспрессию рецепторов инсулина в клетках;

стимулирует синтез женских и мужских половых гормонов (эстрогена, прогестерона, тестостерона), положительно влияет на репродуктивную функцию как женщин, так и мужчин;

способствует активации защитной функции организма, положительно влияя как на врожденный, так и приобретенный иммунитет. Витамин D запускает в организме синтез собственных антимикробных пептидов: кателицидинов и дефензинов. Витамин D способствует снижению риска развития простудных заболеваний. Витамин D обеспечивает регулирующее влияние на рост, развитие и обновление клеток иммунной системы;

способствует подавлению опухолевого ангиогенеза (образование новых кровеносных сосудов в тканях опухоли), усиливает межклеточные взаимодействия и за счет этого замедляет пролиферацию (разрастание ткани путем интенсивного деления клеток), кроме того, помогает поддерживать нормальный градиент кальция в клетках, что является важным фактором для процессов нормальной дифференциации клеток;

участвует в синтезе нейромедиаторов — биологически активных веществ, с помощью которых осуществляется передача импульсов между нервными клетками. Витамин D способен оказывать положительное влияние на синтез серотонина и допамина, которые имеют огромное значение для нормального психоэмоционального состояния человека;

в результате воздействия витамина D в митохондриях клеток повышается синтез аденозинтрифосфата, который является собственным универсальным источником энергии для всех биохимических процессов, происходящих в организме.

Что такое витамин D?

В группу витамина D входят кальцитриол, эргокальциферол, холекальциферол и другие производные. Холекальциферол — витамин D 3 — может поступать в организм человека с пищей или синтезироваться под воздействием ультрафиолетовых лучей. А эргокальциферол — витамин D 2 — может только поступать в организм с пищей.

По мере поступления в организм витамины D 3 и D 2 в плазме крови соединяются с витамин-D-связывающим белком (Vitamin D-binding protein — VDBP) и транспортируются в печень. Здесь они гидроксилируются в позиции С 25 для депонирования в организме. Далее транспортным белком 25-гидроксивитамин D переносится в почки, где еще раз гидроксилируется, уже в позиции С 1 . Образуется активная форма витамина — 1,25-дигидроксихолекальциферол или кальцитриол.

Витамин D, который также называют холекальциферолом, организм человека может образовывать самостоятельно. Условием для этого является попадание достаточного количества ультрафиолетового света на кожу. Поэтому витамин D часто называют просто «солнечным витамином». Следовательно, для достаточного поступления витамина D в организм необходим солнечный свет. Ультрафиолетовый спектр солнечного света обеспечивает преобразование провитамина в его активную форму.

Способность организма самостоятельно образовывать витамин D ослабевает с возрастом. Поэтому пожилые люди должны уделять особое внимание тому, чтобы достаточно часто находиться на свежем воздухе в летние месяцы. При недостаточном синтезе витамина D организм нуждается в поступлении повышенного количества этого витамина с пищей. Потребность в поступлении витамина D с пищей становится тем больше, чем меньше времени человек проводит под лучами солнца. В зимнее время в наших широтах солнечных лучей, как правило, недостаточно для того, чтобы в коже образовалось нужное количество витамина D. В это время организм обеспечивается витамином D за счет собственных сделанных запасов.

Зачем нужен витамин D?

Витамин D регулирует около 3% генома человека, включая гены инсулинового рецептора и стероидогенеза (синтеза всех стероидных и половых гормонов). Дефицит витамина D может быть фактором риска развития метаболического синдрома. Витамин D проявляет защитный эффект на функцию эндотелия путем стимулирования синтеза NO и снижения образования активных форм кислорода.

Польза витамина D для костной системы

Способствует обеспечению прочности костей и зубов, снижению риска развития рахита, остеомаляции.

Польза витамина D для эндокринной системы

Витамин D влияет на метаболизм глюкозы и инсулина, а дефицит витамина D является фактором риска развития инсулинорезистентности, нарушения толерантности к глюкозе. Витамин D положительно влияет на липидный обмен, способствуя снижению в крови уровня общего холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности. Витамин D играет существенную роль в коррекции ожирения и течении метаболического синдрома.

Польза витамина D для репродуктивной системы

Рекомендуется для применения у пар, которые планируют беременность, но зачатие не происходит. У женщин с достаточным уровнем витамина D оплодотворение яйцеклеток происходит чаще. Нормальный уровень витамина D позволяет улучшить результаты экстракорпорального оплодотворения. Скорее всего, этот эффект обусловлен влиянием витамина D на эндометрий. Витамин D позволяет повысить толщину эндометрия у женщин с синдромом поликистозных яичников. Развитие аденомы предстательной железы достоверно ассоциируется с дефицитом/недостаточностью витамина D согласно имеющимся данным клинико-эпидемиологических исследований.

Польза витамина D для иммунной системы

Недостаток витамина D в организме может приводить к ослаблению иммунной защиты организма.

Польза витамина D для органов чувств

Развитие диабетической ретинопатии как наиболее распространенной причины слепоты и макулодистрофии (возрастная макулярная дегенерация) связаны с дефицитом витамина D. Развитие и тяжесть течения синдрома «сухого» глаза связаны с дефицитом/недостаточностью витамина D в организме. Доказано, что добавление витамина D в рацион пациентов с этой патологией способствовало секреции слезы, снижению неустойчивости слезы и уменьшению выраженности воспаления поверхности глаз.

Польза витамина D для профилактики рака

Витамин D и его метаболиты могут снижать вероятность развития различных видов рака (наиболее масштабные исследования проведены в отношении рака молочной железы и колоректального рака). Также витамин D способствует снижению пролиферации метапластических клеток.

Польза витамина D для нервной системы

Витамин D положительно влияет на деятельность нервной системы, в том числе психоэмоциональное состояние и когнитивные функции: настроение, память, внимание, работоспособность, общий тонус организма.

Польза витамина D для сердечно-сосудистой системы

Витамин D является важным фактором нормального функционирования сердечно-сосудистой системы. Витамин D препятствует развитию артериальной гипертензии, обеспечивает нормальное функционирование эндотелия, состояние мышечной стенки сосудов и процессы свертывания крови.

Польза витамина D для общего состояния

Витамин D способствует устранению усталости и повышению тонуса организма через регулирование собственного энергетического потенциала клеток.

Польза витамина D для мышц

Витамин D способствует поддержанию силы мышц и нервно-мышечной проводимости, благодаря чему снижает риск падений и переломов.

Польза витамина D для дыхательной системы

Витамин D способствует предотвращению патологических изменений гладких мышц воздухоносных путей, регулирует сокращение мышц дыхательных путей и воспалительный ответ, что способствует нормальному функционированию легких.

Сколько нужно быть на солнце, чтобы покрыть потребность организма в витамине D?

Необходимая продолжительность ежедневного пребывания на солнце зависит от многих факторов — время суток, время года, регион проживания, цвет кожи, особенности рациона и обмена веществ и т.д. В среднем людям со светлой кожей рекомендуется проводить на солнце 10–20 мин в день в период март–май, 5–10 мин — в период июнь–август и 10–20 мин — в период сентябрь–октябрь. Лицам с темной кожей в те же периоды рекомендуется проводить на солнце 15–25 мин, 10–15 мин и 15–25 мин в день соответственно. Данные рекомендации относятся к дневному времени, то есть к временному интервалу 12:00–15:00.

Дефицит витамина D развивается у людей, которые проводят много времени в помещении или работают в ночное время суток. Факторами, обусловливающими развитие дефицита витамина, также являются скудный рацион питания, хроническое недосыпание и низкая физическая активность.

В каких продуктах содержится витамин D?

Пищевыми источниками витамина D могут быть:

жирные сорта рыбы, рыбий жир (оптимальными будут лосось или треска);

сливочное масло;

сыр;

жирные молочные продукты;

яичный желток;

икра;

некоторые виды грибов;

дрожжи.

Как диагностировать дефицит витамина D?

Для оценки уровня витамина D в организме следует сдать кровь в лаборатории на такой показатель, как 25-гидроксивитамин D, 25-(OH)D. Этот анализ позволит оценить, есть ли в организме дефицит, недостаточность, избыток или нормальное содержание витамина. Также этот анализ используют для оценки эффективности приема витамина D.

Кроме того, лаборатории предлагают анализ крови на 1,25-дигидроксивитамин D, 1,25-(OH)2D. Однако этот анализ делают с другой целью — для ранней диагностики почечной недостаточности и дифференциальной диагностики причин гиперкальциемии.

Анализ на витамин D: как сдавать?

Для анализа крови на витамин D не требуется какой-либо особой подготовки. Анализ назначает врач в зависимости от клинической симптоматики и учета особенностей образа жизни и рациона пациента.

Как повысить витамин D?

Содержание витамина D в организме можно повысить за счет сбалансированного питания и ежедневного пребывания на солнце. Однако для большинства работающих людей в Украине эти советы не подходят, поскольку требуют значительного пересмотра образа жизни, изменения графика работы и т.д. Поэтому рекомендуется принимать регулярно препараты витамина D в дозировках, соответствующих массе тела и состоянию здоровья.

Витамин D: 5 мкг — это сколько?

Обычно 1 мкг витамина D содержит 40 МЕ, так что в 5 мкг содержится 200 МЕ действующего вещества. Однако у разных производителей доза и концентрация действующего вещества может различаться, так что следует внимательно изучать инструкцию к конкретному препарату или диетической добавке.

Как выбрать правильную дозу витамина D?

Препарат витамина D подбирают, исходя из потребностей пациента. Дозу подбирает врач. Витамин D 3 выпускается в форме мягких капсул, содержащих жировой раствор, а также в форме оральных капель — водный раствор. Препарат витамина D может быть зарегистрирован как лекарственное средство или как диетическая добавка.

Какой витамин D лучше: водный или масляный?

Водный раствор витамина D 3 всасывается легче, чем масляный. Поэтому маленьким детям, особенно недоношенным, у которых отмечается незрелость пищеварительной системы и недостаточное образование желчи, рекомендуется применять именно водный раствор. Для здоровых взрослых людей вполне подходит масляный раствор в капсулах.

Как правильно принимать витамин D?

Препараты витамина D обычно принимают 1 раз в сутки — всю дозу сразу. Для высокодозовых препаратов (5000 МЕ и более) возможно применение через день, поскольку витамин D накапливается в организме. Рекомендованную суточную дозу подбирает врач, исходя из того, что для взрослых людей в возрасте 18–70 лет рекомендуемая суточная норма составляет 600 МЕ, для людей в возрасте старше 70 лет — 800 МЕ, а безопасный верхний предел дозировки составляет 10 000 МЕ в сутки. Наиболее распространенная рекомендованная дозировка витамина D для взрослых составляет 2000 МЕ в сутки.

Когда принимать витамин D: утром или вечером?

Нет прямых указаний на то, в какое время лучше принимать витамин D. Однако поступала информация о том, что усвоение витамина D активизируется при наличии желчи в просвете ЖКТ, так что более рационально принимать препарат с утра или днем.

Как принимать витамин D: до или после еды?

Препарат лучше усваивается при наличии желчи, поэтому следует принимать его перед едой. Также можно добавлять витамин D (капли или содержимое капсулы) непосредственно в пищу.

Как принимать Аквадетрим?

Обычная доза с целью профилактики рахита у доношенных детей в возрасте 4 нед — 1 года при правильном уходе и достаточном пребывании под воздействием солнечных лучей — 1 капля в сутки (500 МЕ витамина D в сутки), у недоношенных — 1000 МЕ витамина D в сутки, то есть 2 капли. Солнечным летом можно ограничить дозу 500 МЕ (1 капля в сутки). На протяжении 2–3-го года жизни может возникнуть необходимость в дальнейшем назначении витамина D, особенно в зимний период.

Детям грудного возраста капли дают с ложкой молока или каши. Добавлять капли в бутылочку или в тарелку не рекомендуется, поскольку при этом нельзя гарантировать прием всей дозы.

Дети старшего возраста и взрослые принимают препарат в ложке с жидкостью.

Омега-3 и витамин D: как принимать?

Витамин D хорошо сочетается с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами — эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Их можно принимать одновременно. Также некоторые диетические добавки содержат комплекс этих действующих веществ в оптимальных концентрациях.

Витамин D и беременность

Витамин D необходим беременным, однако его следует принимать под строгим контролем врача. Хроническая передозировка может привести к порокам развития скелета и стенозу аорты плода.

Кому противопоказан витамин D?

Витамин D следует с осторожностью применять при выраженных заболеваниях функции почек, мочекаменной болезни (поскольку он обусловливает образование кальциевых камней), нарушениях обмена кальция и фосфора, а также при активных формах туберкулеза и саркоидоза.