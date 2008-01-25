Вакцина компании «AstraZeneca» будет изучена дополнительно

Вакцина, разработанная совместно «AstraZeneca» и Оксфордским университетом (University of Oxford), требует «дополнительного исследования» для оценки ее эффективности, пояснил агентству «Bloomberg» генеральный исполнительный директор компании Паскаль Сорио (Pascal Soriot). Несколько ученых поставили под сомнение результаты, показывающие, что вакцина эффективна на 90% в группе участников исследований, которые в качестве первой из двух получили только половинную дозу, как оказалось потом, — по ошибке. Компания и ее партнер, Оксфордский университет, изначально не раскрывали факт несоответствия в производстве и другие ключевые детали, что вызвало обеспокоенность по поводу прозрачности их деятельности.

Так, 23 ноября «AstraZeneca» и Oксфордский университет сообщили, что для половинной дозы с последующим введением полной отмечена эффективность 90% у меньшей группы участников по сравнению с 62% при введении 2 полных доз. На следующий день после обнародования данных руководитель американской правительственной программы вакцинации «Operation Warp Speed» ​​отметил, что режим, показывающий более высокий уровень эффективности, был протестирован с участием более молодой популяции. Он также пояснил, что половинная доза была дана некоторым людям из-за ошибки в количестве вакцины, помещенной в некоторые флаконы. Ни одна из этих деталей не была раскрыта в оригинальных заявлениях компании или университета.

П. Сорио отклонил предположения о том, что режим половинной дозы был ошибкой, заявив, что после выявления несоответствия дозировки протокол исследования был официально изменен. «Я не скажу вам, что мы ожидали более высокой эффективности», — отметил исполнительный директор. — Но хотя люди говорят об ошибке, это не так».

В пятницу британское правительство объявило, что обратилось в Агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями Великобритании (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency — MHRA) с просьбой рассмотреть данные о вакцине против нового коронавируса, разработанной «AstraZeneca» и Оксфордским университетом, с целью разрешения ее использования. «Мы официально попросили регулирующий орган здравоохранения оценить вакцину Оксфордского университета/«AstraZeneca» и определить, соответствует ли она строгим стандартам безопасности», — отмечено в заявлении министра здравоохранения Мэтта Хэнкока (Matt Hancock). «В случае одобрения это будет «важным шагом на пути к максимально быстрому развертыванию вакцинации», — добавил он. Ранее правительство внесло изменения в законодательство в связи с пандемией, чтобы позволить Великобритании одобрить вакцину раньше европейского регулятора, в сфере действия которого Британия остается до января.

Получение разрешения от Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) может занять больше времени, поскольку регулятор вряд ли одобрит вакцину на основании исследований, проведенных за рубежом, особенно с учетом вопросов к результатам, отметил П. Сорио. По его словам, до конца года ожидается получение разрешения в некоторых странах.

По материалам bloomberg.com; theguardian.com