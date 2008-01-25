Уреаплазмоз: классификация, симптомы, диагностика и лечение

Что такое уреаплазмоз?

Уреаплазмоз — это инфекционное заболевание, вызываемое уреаплазмами (микоплазмами), которые принадлежат к классу Mollicutes. Поскольку у бактерий нет клеточной стенки, они не чувствительны к бета-лактамным антибиотикам. Существует 2 отдельных вида, или биоварианта уреаплазмы: U. urealyticum и U. parvum (Stol K. et al., 2021).

Этот тип бактерий обычно является частью микрофлоры половых органов и мочевыводящих путей и в большинстве случаев не вызывает симптомов. Однако у некоторых людей уреаплазмоз может обусловливать такие симптомы, как боль в животе, в области таза и повышенный риск преждевременных родов у беременных.

Уреаплазмоз приводит к бесплодию, мертворождению, гистологическому хориоамниониту и неонатальным заболеваниям, включая врожденную пневмонию, бронхолегочную дисплазию, менингит и перинатальную смерть.

Течение заболевания

По течению заболевания уреаплазмоз разделяют на:

острый (до 2 мес);

хронический (более 2 мес): рецидивирующий и персистирующий.

Как передается уреаплазмоз?

Заражение уреаплазмой происходит только половым путем, плод может заражаться при прохождении по родовым путям, а также трансплацентарно (инфекция передается к плоду через плаценту от инфицированной матери).

Стадии развития болезни

Инкубационный период уреаплазмоза — 3–5 нед. Клинические симптомы могут появляться через 3 нед после инфицирования.

Симптомы

В период обострения болезни возможны такие симптомы уреаплазмоза: слизистые выделения, дискомфорт и жжение во время мочеиспускания.

Уреаплазмоз у мужчин

Уреаплазмоз у мужчин характеризируется слизистыми выделениями из мочеиспускательного канала. Больной может жаловаться на зуд, жжение в уретре, учащенное мочеиспускание, болезненные ощущения в яичках и промежности. Также характерно снижение либидо и боль во время полового акта.

Уреаплазмоз у мужчин вызывает уретрит, простатит, эпидидимит, орхит.

Уреаплазмоз у женщин

Уреаплазмоз у женщин проявляется болью, жжением, зудом в области мочеиспускательного канала. Женщина может жаловаться на слизистые выделения из влагалища, боль во время полового акта, покраснение и отек слизистой оболочки наружного отверстия мочеиспускательного канала.

Уреаплазмоз у женщин вызывает острый сальпингит, цервицит, хориоамнионит, эндометрит, самопроизвольный аборт и преждевременные роды.

Новорожденные могут иметь более низкую массу тела.

Уреаплазмоз может стать причиной бесплодия как у мужчин, так и у женщин.

Особенности уреаплазмоза при беременности

Преждевременные роды являются ведущей причиной неонатальной патологии и смертности во всем мире. Виды Ureaplasma чаще всего выделяют из амниотической жидкости и плаценты (Sprong K.E. et al., 2020). Уреаплазмоз при беременности вызывает спонтанный выкидыш, преждевременные роды и хориоамнионит. Перинатальное воздействие уреаплазмы на плод после преждевременных родов может приводить к развитию неонатального воспаления, инфекции и повреждения легких у ребенка. Также возможна задержка психомоторного развития, высока вероятность диагностики церебрального паралича у детей в возрасте младше 2 лет (Gallini F. et al., 2022).

Диагноз хориоамнионита (воспаление плаценты) устанавливается на основании клинических признаков, гистопатологического и микробного анализа после родов. Часто хориоамнионит диагностируют во время родов в доношенный срок. Гистопатологический хориоамнионит при преждевременных родах диагностируют в 70% беременных.

Особенности болезни у детей

Согласно результатам исследования, уреаплазма является частой причиной неонатальных сепсиса и менингита (Stol K. et al., 2021).

У детей, инфицированных уреаплазмозом во время рождения, возможно развитие уреаплазмо-опосредованного повреждения головного мозга. Причиной является цитокиновая активация иммунного ответа центральной нервной системы с повышением риска тяжелого внутрижелудочкового кровотечения.

Согласно результатам исследования, если ребенок трансплацентарно заражен уреаплазмозом, существует высокая вероятность развития у него бронхолегочной дисплазии (Gallini F. et al., 2022).

Диагностика болезни

Согласно результатам исследования, у большинства мужчин и женщин выявлено бессимптомное носительство уреаплазмы (Horner P. et al., 2018).

При симптомах уреаплазмоза женщинам рекомендовано обследоваться у гинеколога, а мужчинам — у уролога. При выявлении уреаплазмы необходимо также обследовать полового партнера.

Методы диагностики:

бактериальный посев. Выявление уреаплазмы основано на экспрессии ее уреазы. Уреаплазма гидролизует мочевину в специфической среде 10В с образованием аденозинтрифосфата. Изменение цвета среды свидетельствует о росте уреаплазмы. Поскольку уреаплазмы не имеют клеточной стенки и склонны к обезвоживанию и нагреванию, эндотрахеальные, назофарингеальные аспираты или мазки из носоглотки или влагалища должны быть помещены непосредственно в среду. Правильный сбор и хранение образцов необходимы для предотвращения ложноотрицательных результатов;

полимеразная цепная реакция (ПЦР) — определяется генетический материал (ДНК) уреаплазм в образце биоматериала. parvum выявляют чаще в случае хориоамнионита, преждевременных родов и неонатальной инфекции центральной нервной системы по сравнению с U. urealyticum;

специальные диагностические наборы для выявления уреаплазмы в клинических образцах. На основе колориметрических анализов у мужчин и женщин можно выявить и количественно определить наличие уреаплазмы и проверить чувствительность к противомикробным препаратам;

тесты методом реакции иммунофлюоресценции и иммуно-ферментного анализа (ИФА) на уреаплазмоз — серология — не является общепринятой практикой для диагностирования инфекций, вызванных уреаплазмой, поскольку интерпретация титров иммуноглобулинов (Ig) затруднена из-за высокой распространенности уреаплазмы у здоровых людей (Stol et al., 2021);

ультразвуковое исследование органов малого таза.

Диагностические тесты для определения наличия Ureaplasma spp. у новорожденных не проводятся.

Лечение при уреаплазмозе

Как лечить пациента с уреаплазмозом? Необходимо одновременно лечить обоих половых партнеров. При уреаплазмозе назначают антибиотики.

Для системной антибактериальной терапии показаны:

доксициклин — перорально по 0,1 г 2 раза в сутки в течение 7–10 дней;

кларитромицин — перорально по 0,5 г 2 раза в сутки в течение 10–14 дней.

С целью профилактики кандидоза при лечении по поводу уреаплазмоза врач назначает антимикотические препараты: флуконазол — перорально по 50 мг через день до 10 дней.

Для восстановления нормального биоценоза влагалища можно местно применять препараты, содержащие L. acidophilus, L. bifidus, L. bulgaricus, S. thermophilus.

При беременности (II и III триместр) и в период кормления грудью при наличии клинических проявлений уреаплазмоза назначают: эритромицин — перорально по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, или спирамицин — перорально по 3 млн МЕ 2 раза в сутки в течение 7–10 дней.

Через 2–3 нед после лечения рекомендовано повторно провести ИФА, а через 3–4 нед — провести ПЦР-тест.

Уреаплазма обладает естественной устойчивостью к бета-лактамным и гликопептидным антибиотикам из-за отсутствия клеточной стенки, а также резистентна к сульфаниламидам (Ourlad Alzeus G Tantengco et al., 2019).

Профилактика уреаплазмоза

Для профилактики уреаплазмоза рекомендованы профилактические осмотры у гинеколога или уролога, проведение лечения в случае возникновения хронических заболеваний, здоровый образ жизни. Также следует планировать беременность и пользоваться барьерной контрацепцией во время полового акта с новым партнером.