Циннаризин: вопросы и ответы

Согласно АТС-классификации циннаризин — лекарственное средство, применяемое при вестибулярных нарушениях. Это производное дифенилпиперазина, является блокатором кальциевых каналов IV класса селективного действия.

Каковы основные клинико-фармакологические особенности действия циннаризина?

Основные клинико-фармакологические эффекты препарата связаны с тем, что циннаризин ингибирует трансмембранный транспорт ионов кальция в нейронах и гладкомышечных клетках сосудов. Нарушение процессов трансмембранного транспорта кальция является важным патофизиологическим звеном развития цереброваскулярной патологии и нарушений периферического кровообращения. Циннаризин благодаря торможению поступления кальция в клетки способствует снижению повышенного сосудистого тонуса.

Лекарственный препарат преимущественно проявляет действие на сосуды головного мозга.

В острый период при ишемическом инсульте происходит избыточное поступление ионов кальция в нейроны. Это приводит к деполяризации нейронных мембран и выходу клеток из состояния покоя. Соответственно, клетки становятся более чувствительными к гипоксии. Внутриклеточное накопление кальция способствует интенсификации катаболических процессов, что обусловливает развитие функциональной недостаточности нейронов. Циннаризин же повышает устойчивость нейронов к гипоксии.

Циннаризин улучшает реологические свойства крови.

Дополнительно циннаризин ингибирует ряд вазоактивных эндогенных соединений (адреналин, норадреналин, ангиотензин, вазопрессин) и оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру мозговых артерий.

Циннаризин способствует улучшению микроциркуляции в зонах ишемии.

Важно, что препарат не оказывает существенного влияния на артериальное давление.

Циннаризин также снижает периферическое общее сопротивление сосудов. За счет этого препарат улучшает периферическое и коронарное кровообращение.

Циннаризин уменьшает возбудимость вестибулярного аппарата, расположенного в среднем ухе, что объясняет его эффективность при болезни движения (укачивания), болезни Меньера, головокружения.

При каких заболеваниях применяют циннаризин?

Различные нарушения мозгового кровообращения, как сопровождающаяся симптомами, так и латентная недостаточность мозгового кровообращения;

постинсультные состояния (в том числе проявляющиеся очаговыми симптомами). Так, в исследованиях показана эффективность применения циннаризина в восстановительный и резидуальный периоды ишемического инсульта;

профилактика развития приступов мигрени;

нарушения периферического кровообращения (болезнь Рейно, трофические язвы конечностей и др.);

синдром укачивания или вестибуловегетативный синдром (так называемая болезнь движения);

патология лабиринта, проявляющаяся нарушениями равновесия, головокружением, шумом в ушах и т.д.

Циннаризин следует принимать до или после еды?

Циннаризин рекомендуется принимать после еды, поскольку при приеме на голодный желудок он может вызывать боль, дискомфорт в области эпигастрия. Прием препарата после еды уменьшает его раздражающее действие на слизистую оболочку желудка.

Можно ли применять циннаризин у детей?

Циннаризин таблетки 25 мг применяют при нарушении мозгового и периферического кровообращения, нарушении равновесия и синдроме укачивания у детей в возрасте старше 12 лет.

В каких формах выпускается циннаризин?

Циннаризин выпускается в форме таблеток:

25 мг;

форте, содержащих 75 мг действующего вещества.

В какой дозе принимать таблетки циннаризин форте?

Доза зависит от диагноза и тяжести течения заболевания и определяется лечащим врачом индивидуально.

Средние дозы составляют:

при нарушениях мозгового кровообращения: 1 таблетка в сутки;

при нарушениях периферического кровообращения: 1 таблетка 2–3 раза в сутки;

при патологии лабиринта (органа равновесия): 1 таблетка 1 раз в сутки.

В какой дозе применяют таблетки циннаризина?

Доза определяется лечащим врачом индивидуально в зависимости от диагноза, тяжести состояния больного и эффекта лечения.

Средние дозы составляют:

при нарушениях мозгового кровообращения, патологии вестибулярного аппарата рекомендуют принимать 1 таблетку 3 раза в сутки;

при нарушениях периферического кровообращения применяют более высокие дозы — 2–3 таблетки 3 раза в сутки (до 9 таблеток по 25 мг в сутки);

при укачивании рекомендуется принять 1 таблетку 25 мг за полчаса до предполагаемой поездки, при необходимости (длительные поездки в транспорте) прием можно повторять каждые 6 ч;

максимальная суточная доза препарата — не более 9 таблеток по 25 мг!

Можно ли применять циннаризин в комбинации с ноотропными препаратами?

Да, циннаризин применяют в комплексной терапии в сочетании с ноотропными препаратами (например пирацетамом).

Можно ли применять при укачивании и тошноте циннаризин совместно с домперидоном?

Да, можно.

Домперидон практически не проникает через гематоэнцефалический барьер, он является антагонистом допаминовых рецепторов триггерной зоны продолговатого мозга и латеральной части ретикулярной формации, при активации которых развиваются тошнота и рвота. Таким образом, циннаризин и домперидон дополняют эффекты друг друга. Кроме того, при таком сочетании препаратом важно то, что пик активности домперидона развивается раньше, чем циннаризина, соответственно, это позволяет быстрее купировать тошноту и рвоту, чем при монотерапии циннаризином.

Какое действие оказывает циннаризин при укачивании?

Снижает возбудимость лабиринта (вестибулярного аппарата внутреннего уха). Таким образом, предупреждается избыточная реакция на изменение положения тела в пространстве и снижается интенсивность головокружения.

Снижает возбудимость триггерной зоны в гипоталамусе и, соответственно, уменьшает выраженность тошноты, рвоты.

Кроме того, циннаризин способствует уменьшению выраженности нарушения координации движений.

В каких фиксированных комбинациях выпускается циннаризин?

Циннаризин выпускается в форме фиксированных комбинаций с:

пирацетамом;

дименгидринатом.

Как долго можно принимать циннаризин?

Длительность курса лечения циннаризином определяется индивидуально лечащим врачом.

Поскольку патологические состояния, при которых применяется циннаризин, являются хроническими, обычно рекомендуются длительные курсы приема циннаризина (1–6 мес).

С какой целью назначают циннаризин при нарушениях мозгового кровообращения?

При нарушениях мозгового кровообращения циннаризин назначается с целью:

улучшения кровоснабжения головного мозга;

уменьшения выраженности вегетативных симптомов и признаков со стороны психики (раздражительность, перепады настроения) хронического нарушения мозгового кровообращения;

улучшения когнитивных функций (включая уменьшение выраженности снижения памяти, повышение способности сосредотачиваться, производительности умственного труда);

уменьшения выраженности головокружения, шума в ушах (тинитус), головной боли сосудистого происхождения.

С какой целью назначают циннаризин при остеохондрозе шейного отдела позвоночника?

При остеохондрозе шейного отдела позвоночника зачастую развиваются нарушения мозгового кровообращения.

Применение препаратов сосудорасширяющего действия способствует как улучшению мозгового кровообращения, так и улучшению кровообращения в шейном отделе позвоночника.

Циннаризин также способствует поддержанию нормальных реологических свойств крови, что также способствует улучшению кровообращения.

Какие изменения в состоянии здоровья пациента с нарушением мозгового кровообращения ожидаются при применении циннаризина?

При применении циннаризина уменьшается выраженность головокружения, головной боли сосудистого генеза, шума в ушах, тошноты и рвоты. Кроме того, улучшается координация движений, память, концентрация внимания. Также циннаризин способствует уменьшению выраженности симптомов нарушения мозгового кровообращения со стороны психики (например эмоциональная лабильность, раздражительность).

Можно ли применять циннаризин водителям автотранспорта?

Да, но необходимо проявлять осторожность, особенно в начальный период лечения. Это связано с тем, что один из побочных эффектов — сонливость, что может вести к нарушению внимания и скорости реакций. При развитии сонливости необходимо воздержаться от управления автомобилем и обсудить с лечащим врачом возможность/целесообразность коррекции терапии.

Каковы побочные эффекты циннаризина?

Гиперсомния, чрезмерная дневная сонливость, которые развиваются чаще в начале курса лечения;

боль в эпигастрии, тошнота, рвота, дискомфорт в области живота — из-за риска развития этих явлений рекомендуется принимать препарат после еды;

у некоторых пациентов пожилого возраста возможно развитие экстрапирамидных расстройств, депрессивных состояний — при возникновении таких симптомов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу для коррекции терапии;

аллергические реакции;

головная боль;

тремор, паркинсонизм, дискинезия, мышечная ригидность;

повышенное потоотделение, кератоз, люпус-подобная сыпь;

увеличение массы тела;

повышенная утомляемость и другие.

Что делать, если принял лишнюю таблетку циннаризина?

Специфического антидота циннаризина не существует.

При развитии симптомов передозировки следует: