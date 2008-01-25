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Новости медицины и фармацииСпоживання антибіотиків, що застосовують при COVID-19, збільшилося у 2 рази

Споживання антибіотиків, що застосовують при COVID-19, збільшилося у 2 рази

Опубликовано  29.12.2020

Зростання споживання антибіотиків у січні–квітні та вересні–грудні 2020 р. викликало занепокоєння професійної спільноти. На фоні зростання попиту аптечні заклади збільшили товарні запаси цих препаратів. Наразі споживання протимікробних засобів стабілізувалося та повернулося до докарантинних обсягів. Проте застосування окремих із них залишається на високому рівні. А саме: антибактеріальні засоби, які рекомендовано згідно з протоколом «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» (викладеного в новій редакції у наказі МОЗ України від 11.11.2020 р. № 2583), у жовтні–листопаді 2020 р. відпустили з аптек у кількості, що на 106 та 81% відповідно перевищувала обсяг продажу в натуральному вираженні в аналогічні періоди минулого року!

Наше видання постійно веде моніторинг обсягів аптечного продажу препаратів, попит на які суттєво зріс у 2020 р. у зв’язку, переважно, з розповсюдженням COVID-19. Споживання деяких з них збільшилося в кілька разів! Так, протоколом «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)», затвердженим наказом МОЗ України від 02.04.2020 р. № 762, що викладено в новій редакції наказом МОЗ України від 11.11.2020 р. № 2583, надані рекомендації щодо призначення емпіричної протимікробної терапії у пацієнтів з COVID-19. Зокрема, окреслено коло препаратів (за міжнародними непатентованими назвами), серед яких доцільно робити раціональний вибір у хворих із певною тяжкістю та характером перебігу хвороби.

У наказі є вказівки щодо призначення ампіциліну, захищених пеніцилінів (амоксицилін/клавуланат, ампіцилін/сульбактам), макролідів (азитроміцин, кларитроміцин), цефалоспоринів ІІ покоління (цефуроксим) та ІІ–ІІІ поколінь (цефтріаксон, цефотаксим, цефтазидим, цефіксим, цефоперазон, цефподоксим), а також респіраторних фторхінолонів (левофлоксацин, моксифлоксацин), кліндаміцину, ванкоміцину, лінезоліду, карбопенемів, тігецикліну. До того ж згадано захищені цефалоспорини (цефоперазон/сульбактам, цефтріаксон/сульбактам, цефтріаксон/тазобактам, цефотаксим/сульбактам). Сумарні обсяги продажу цих препаратів стрімко зростали протягом літа–осені 2020 р., і тільки в листопаді намітилося зниження даного показника (рис. 1).

РИС. 1
Динаміка обсягів аптечного продажу окремих препаратів АТС-групи J01 «Антибактеріальні засоби для системного застосування», що рекомендовані для антибактеріальної терапії при COVID-19, у натуральному вираженні за період з 01.01.2019 до 30.11.2020 р., а також зміна (%) цих показників порівняно з аналогічним періодом минулого року

Інші препарати групи J01 «Антибактеріальні засоби для системного застосування» демонструють звичайну динаміку. Обсяги їх продажу зросли, але досить помірно, майже в межах сезонних коливань попиту (рис. 2).

РИС. 2
Динаміка обсягів аптечного продажу інших (пояснення у тексті) препаратів АТС-групи J01 «Антибактеріальні засоби для системного застосування» в натуральному вираженні за період з 01.01.2019 до 30.11.2020 р., а також зміна (%) цих показників порівняно із аналогічним періодом минулого року

Значне зростання споживання (більше ніж удвічі — у листопаді 2020 р.) дає підстави для обговорення недостатньо врегульованого та такого, що не відповідає правилам, призначення та відпуску антимікробних засобів. Однією із сторін цієї проблеми є розповсюджене в суспільстві самолікування, що, безумовно, збільшує прояви такого явища, як антибіотико­резистентність.

Для виправлення ситуації, що склалася, пропонують дотримуватися правил та врегулювати відпуск цих препаратів, наприклад, включити їх до програми «Доступні ліки» без відшкодування задля їх відпуску виключно за електронним рецептом.

За даними аналітичної системи дослідження ринку «PharmXplorer»/«Фармстандарт»

компанії «Proxima Research»

Опубликовано  29.12.2020

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