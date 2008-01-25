Сон и обучение: какова связь?

Зачастую во время подготовки к экзаменам или перед контрольными работами студенты не ложатся спать допоздна. Насколько такая тактика подготовки эффективна?

Исследователи из Университета Брауна (Brown University), США, и Центра исследований мозга RIKEN в Японии (RIKEN Center for Brain Science) предоставили дополнительные доказательства связи между сном и эффективностью обучения. В недавнем исследовании было показано, что для эффективного запоминания изученного материала необходим полноценный ночной сон.

Результаты этого исследования опубликованы в «The Journal of Neuroscience».

Память — это одна из важнейших психических функций, неотъемлемая часть познавательных процессов. При этом процесс запоминания — это не только механическое запечатление новой информации, но и установление смысловых, причинно-следственных связей.

По словам ведущего автора исследования доктора Юки Сасаки (Yuka Sasaki), профессора когнитивных, лингвистических и психологических наук в программе для выпускников нейробиологии в Университете Брауна (Neuroscience Graduate Program at Brown University), сон способствует лучшему запоминанию человеком того, что он узнает во время бодрствования. По его мнению, это означает, что чем больше человек спит, тем больше времени у его головного мозга есть для запоминания знаний и навыков, полученных во время бодрствования.

Участники-добровольцы получали задачу визуального перцептивного обучения, так называемую задачу распознавания текстуры. Это задачи на зрительную память, способность визуально различать объекты и зрительно-пространственные взаимоотношения между объектами. Участники проходили предтренировочное тестирование, затем получали тренировочные задачи визуального перцептивного обучения и проходили повторное тестирование. После второго тестирования участники 90 мин спали. Затем они проходили третье тестирование после дневного сна продолжительностью 90 мин. Было зафиксировано, что участники продемонстрировали лучшие результаты тестирования после сна.

Кроме того, при исследовании электрических колебаний ритмов головного мозга посредством электроэнцефалографии, когда участники спали, исследователи отметили два типа сигналов мозга — тета-активность в фазе быстрого сна (REM) и сигма-активность в фазе медленного сна. Тета-активность в головном мозге связана с обучением и рабочей памятью. Сигма-активность, также известная как «сонные веретена», играет важную роль в формировании долгосрочной памяти.

Доктор Ю. Сасаки считает, что полноценный сон необходим для повышения эффективности обучения. Он прокомментировал, что детям-школьникам необходим режим, включающий длительный ночной сон.

Доктор Стелла Панос (Stella Panos), нейропсихолог и директор нейропсихологии Тихоокеанского института неврологии в медицинском центре Провиденс-Сент-Джон в Санта-Монике (Pacific Neuroscience Institute at Providence Saint John’s Health Center, Santa Monica), Калифорния, считает, что полученные результаты дают основания предположить, что студентам и старшеклассникам не следует учить материал вместо полноценного ночного сна, поскольку сон необходим для улучшения запоминания материала. Она подчеркнула, что клиницисты уже много лет знают о корреляции между сном и состоянием здоровья. В то же время это исследование продемонстрировало связь между сном и памятью и то, насколько важную роль сон играет в процессе обучения.

По материалам www.medicalnewstoday.com