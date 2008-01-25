Силденафил — средство профилактики деменции?

В недавнем исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «Nature Aging», было выявлено, что силденафил потенциально может снизить риск развития болезни Альцгеймера у пациентов, принимающих этот препарат для лечения эректильной дисфункции. Так, исследователи из Института медицинской генетики Кливлендской клиники (Cleveland Clinic’s Genomic Medicine Institute) проанализировали данные более чем 7,2 млн пациентов, период наблюдения составил 6 лет. Исследователи установили, что у пациентов, принимавших силденафил, отмечали на 69% более низкий риск развития болезни Альцгеймера, чем у тех, кто не принимал силденафил. Также было зафиксировано, что силденафил в высоких дозах оказывает стимулирующий эффект на рост нейронов головного мозга и снижает накопление патологического тау-белка в нейронах головного мозга. Именно накопление тау-белка в клетках головного мозга считается основным патофизиологическим механизмом развития болезни Альцгеймера.

Руководитель исследования доктор Фейксионг Ченг (Feixiong Cheng) рассказал, что планируются дальнейшие клинические исследования II фазы с целью определить потенциальную эффективность применения силденафила для лечения пациентов с болезнью Альцгеймера.

Доктор Тара Спирс-Джонс (Tara Spires-Jones), профессор Эдинбургского университета (University of Edinburgh), специалист по исследованию головного мозга, считает, что сегодня не следует рекомендовать силденафил как препарат для профилактики болезни Альцгеймера и подчеркивает необходимость дальнейших исследований.

По оценкам экспертов, если не будут разработаны эффективные методы терапии, то к 2050 г. болезнь Альцгеймера будет диагностирована у 13,8 млн американцев. Исследование потенциальной возможности применения силденафила для профилактики/лечения болезни Альцгеймера — не первая попытка найти эффективное терапевтическое средство среди уже применяемых в других областях медицины лекарственных средств.

Силденафил разрабатывался как препарат для применения в кардиологии. В дальнейшем его вазодилатирующий эффект, ведущий к улучшению кровотока в других тканях и органах, обусловил широкое применение силденафила в терапии эректильной дисфункции у мужчин и в лечении легочной гипертензии.

По материалам www.medicalxpress.com