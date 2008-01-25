Sandoz и правительство Австрии инвестируют в европейское производство антибиотиков
В течение следующих 5 лет компания Sandoz — подразделение по генерикам и биоаналогичным препаратам концерна Novartis, намерена инвестировать более 150 млн евро в укрепление долгосрочной конкурентоспособности своего производства антибиотиков в Кундле, Австрия, а также в разработку и внедрение инновационных технологий производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных форм.
В соответствии с согласованным, но не утвержденным совместным планом, федеральное правительство Австрии будет выделять или координировать государственное финансирование на общую сумму около 50 млн. евро в виде общих инвестиций в свои усилия по увеличению производства основных лекарственных средств на европейском уровне. Sandoz и правительство Австрии ожидают, что соглашение будет официально заключено к концу года. Государственное финансирование будет в первую очередь поддерживать новые технологические процессы производства АФИ пенициллиновых антибиотиков в Кундле. В течение следующих 10 лет Sandoz займется таким производством в Европе, несмотря на жесткую конкуренцию на мировой арене, в частности, со стороны китайских фирм. Потенциально Sandoz сможет покрыть все потребности Европы в пенициллиновых антибиотиках.
По материалам sandoz.com; фото: завод Sandoz в Кундле, Австрия
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