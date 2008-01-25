Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииSandoz и правительство Австрии инвестируют в европейское производство антибиотиков

Sandoz и правительство Австрии инвестируют в европейское производство антибиотиков

Опубликовано  29.07.2020

В течение следующих 5 лет компания Sandoz — подразделение по генерикам и биоаналогичным препаратам концерна Novartis, намерена инвестировать более 150 млн евро в укрепление долгосрочной конкурентоспособности своего производства антибиотиков в Кундле, Австрия, а также в разработку и внедрение инновационных технологий производства активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) и готовых лекарственных форм.

В соответствии с согласованным, но не утвержденным совместным планом, федеральное правительство Австрии будет выделять или координировать государственное финансирование на общую сумму около 50 млн. евро в виде общих инвестиций в свои усилия по увеличению производства основных лекарственных средств на европейском уровне. Sandoz и правительство Австрии ожидают, что соглашение будет официально заключено к концу года. Государственное финансирование будет в первую очередь поддерживать новые технологические процессы производства АФИ пенициллиновых антибиотиков в Кундле. В течение следующих 10 лет Sandoz займется таким производством в Европе, несмотря на жесткую конкуренцию на мировой арене, в частности, со стороны китайских фирм. Потенциально Sandoz сможет покрыть все потребности Европы в пенициллиновых антибиотиках.

По материалам sandoz.com; фото: завод Sandoz в Кундле, Австрия

Опубликовано  29.07.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости