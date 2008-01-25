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Новости медицины и фармацииРизики застосування стероїдів при респіраторних інфекціях

Ризики застосування стероїдів при респіраторних інфекціях

Опубликовано  29.12.2020

«Стероїдні уколи і культура миттєвого задоволення» — редакційна стаття, опублікована 8 жовтня 2020 р. в онлайн-виданні «JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery», що висвітлює хронічну недугу американської медицини: часту відмову від практики доказової медицини. У даній публікації йдеться про те, що в США лікарі часто призначають пероральні або ін’єкційні кортикостероїди при гострих інфекціях дихальних шляхів, таких як ангіна, синусит, бронхіт і застуда, незважаючи на недостатність доказів користі та широку розповсюдженість ризиків, пов’язаних із застосуванням даних препаратів.

Недавній аналіз майже 10 млн амбулаторних відвідувань лікаря в США показав, що майже 12% пацієнтів з гострими респіраторними інфекціями прописували пероральні або ін’єкційні стероїди, і ця сумнівна практика набирає обертів. Аналіз показав, що кількість рецептів на стероїди, такі як преднізон, для лікування гострих респіраторних захворювань майже подвоїлася з 2007 до 2016 року.

Хоча стероїди можуть бути безцінними ліками, що рятують життя, часто життєво важливими для лікування бронхіальної астми, аутоімунних станів і хронічних захворювань легенів, а також застосовуватися для запобігання відторгненню трансплантата, їх неправильне використання може призвести до лікування, яке є гіршим, ніж хвороба.

Автор редакційної статті доктор Едвард Д. МакКул (Edward D. McCoul), отоларинголог з «Ochsner Clinic Foundation», описав сценарій, який, імовірно, повторюється сотні тисяч разів на рік у США серед пацієнтів, яким вводять стероїдні ін’єкції при гострих респіраторних інфекціях: «Протягом кількох секунд після внутрішньом’язової ін’єкції гіперемія зменшується, головний біль зникає, а рівень вашої енергії різко зростає. Звичайно, ви відчуваєте себе краще, принаймні тимчасово — стероїди, врешті-решт, зменшують вираженість запалення і створюють ефект ейфорії та бадьорості. Але якою ціною?».

Відповідь на це питання міститься в іншому коментарі, опублікованому у виданні «Annals of Internal Medicine».

Доктор Бет І. Уоллес (Beth I. Wallac) з «Michigan Medicine» і доктор Акбар К. Уолджі (Akbar K. Waljee) з «V.A. Ann Arbor Healthcare System» перерахували 3 серйозні ризики, які можуть виникати після 3-денного лікування кортикостероїдами, прийнятими перорально навіть відносно молодими, в інших аспектах здоровими пацієнтами: шлунково-кишкова кровотеча, сепсис і серцева недостатність.

У дослідженні данських учених виявлено підвищений ризик розвитку цукрового діабету та остеопорозу серед пацієнтів, які отримували одну або кілька стероїдних ін’єкцій на рік протягом 3 або більше років для лікування алергічного риніту, а також іншого застосування стероїдів, що не має доказів користі.

Крім того, як зазначили лікарі з Мічигану, немає переконливих доказів того, що виправдовують вказані ризики при лікуванні такого стану, як застуда або інфекція носових пазух. Коли призначається будь-яка терапія, лікар повинен спочатку зважити очікувану користь та можливі ризики.

Як і у разі з антибіотиками і опіатами, короткострокове застосування ін’єкційних або пероральних стероїдів має «чітко визначені показання, але може заподіяти шкоду при їх застосуванні, як це часто буває, коли є низькі докази переваг», роблять висновок експерти.

На питання, як уникнути неналежного використання стероїдів, доктор Еван Л. Дворін (Evan L. Dvorin), терапевт з «Ochsner Health System» порадив пацієнтам подивитися в очі медпрацівникам і запитати: «Чи засновано це на доказах? Це дійсно допоможе мені? Які можливі побічні ефекти? Чи справді потрібні стероїди? Що ще я можу зробити, щоб полегшити симптоми?».

За матеріалами nytimes.com

Опубликовано  29.12.2020

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