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Новости медицины и фармацииПредменструальный синдром: определение, симптомы и лечение

Предменструальный синдром: определение, симптомы и лечение

Опубликовано  06.06.2023

Предменструальный синдром (ПМС) — часто выявляемое состояние у женщин. При ПМС могут отмечать такие симптомы, как эмоциональные нарушения (плохое настроение), вздутие живота и боль перед началом менструации.

Когда начинается ПМС?

По данным Women’sHealth.gov, ПМС развивается после овуляции и заканчивается с началом менструации. Исследователи считают, что симптомы вызваны резким снижением уровня гормонов эстрогена и прогестерона, которое происходит в период после овуляции, если у женщины не наступает беременность.

По данным экспертов клиники Майо (Mayo Clinic), США, симптомы ПМС включают эмоциональные нарушения:

  • напряжение/беспокойство;
  • депрессивное настроение;
  • плаксивость;
  • перепады настроения, включая раздражительность или гнев;
  • изменения аппетита, в том числе повышенная тяга к пище;
  • бессонницу;
  • социальную изоляцию;
  • нарушения концентрации внимания;
  • изменения либидо (полового влечения).

Также при ПМС отмечают физические симптомы:

  • боль в суставах или мышцах;
  • головную боль;
  • усталость;
  • увеличение массы тела, связанное с задержкой воды;
  • вздутие живота;
  • болезненность молочных желез;
  • акне (прыщи);
  • запор или диарею;
  • непереносимость алкоголя.

В ряде случаев симптомы ПМС схожи с ранними симптомами беременности.

Эксперты клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, перечисляют следующие симптомы беременности, которые также могут наблюдаться при ПМС:

  • повышенная чувствительность груди;
  • усталость и утомляемость;
  • перепады настроения;
  • акне;
  • вздутие живота;
  • повышение аппетита.

Эксперты академического медицинского центра Penn Medicine отмечают несколько ключевых различий между симптомами беременности и ПМС. Так, например, повышенная чувствительность груди отмечается и при ПМС, и на ранних сроках беременности. Но в период беременности более характерна повышенная чувствительность или болезненность сосков. Также для ПМС обычно нехарактерны утренняя тошнота и рвота. При этом тошнота при беременности может фиксироваться не только по утрам, а и в течение дня.

Усталость и повышенная утомляемость обычно проходят с началом менструации. Важно, что у некоторых женщин развивается кровотечение, когда эмбрион имплантируется в стенку матки. Это происходит примерно через 6–12 дней после овуляции. В это время могут возникать легкие кровянистые выделения и спазматическая боль внизу живота. Наиболее существенная разница между менструацией и имплантационным кровотечением заключается в количестве крови. Имплантационное кровотечение обычно небольшой интенсивности, в то время как более сильное кровотечение указывает на то, что наступила менструация. Лучший способ определить, ПМС это или беременность, — сделать домашний тест на беременность.

Эксперты Penn Medicine рекомендуют проводить домашний экспресс-тест на беременность с первого дня задержки менструации.

Экспресс-тест на беременность основан на измерении уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона беременности. Слишком раннее тестирование может привести к ложноотрицательному результату теста.

Как снизить интенсивность симптомов ПМС?

Эксперты медицинского факультета университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (Johns Hopkins Medicine) для уменьшения выраженности симптомов ПМС рекомендуют:

  • применение безрецептурных лекарственных препаратов, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ацетилсалициловая кислота или ибупрофен, для снижения интенсивности боли. В исследованиях показано, что диетические добавки, содержащие витамин В6, кальций и магний, также способствуют уменьшению выраженности симптомов ПМС;
  • рецептурные препараты: противозачаточные таблетки, антидепрессанты;
  • изменение образа жизни: по оценкам экспертов, всего 30 мин в день аэробных физических упражнений способствуют снижению интенсивности симптомов. Также могут быть рекомендованы занятия йогой;
  • соблюдать сбалансированную диету, включающую продукты с высоким содержанием белка, цельнозерновые продукты и овощи. Уменьшить потребление соли, сахара и кофеина;
  • достаточный сон и отдых;
  • отказ от курения.

ПМС — часто выявляемое состояние, но вам не следует терпеть его симптомы. И если симптомы ПМС нарушают ваш повседневный образ жизни, следует обратиться к врачу для индивидуального подбора эффективного симптоматического лечения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  06.06.2023

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