Предменструальный синдром: определение, симптомы и лечение
Предменструальный синдром (ПМС) — часто выявляемое состояние у женщин. При ПМС могут отмечать такие симптомы, как эмоциональные нарушения (плохое настроение), вздутие живота и боль перед началом менструации.
Когда начинается ПМС?
По данным Women’sHealth.gov, ПМС развивается после овуляции и заканчивается с началом менструации. Исследователи считают, что симптомы вызваны резким снижением уровня гормонов эстрогена и прогестерона, которое происходит в период после овуляции, если у женщины не наступает беременность.
По данным экспертов клиники Майо (Mayo Clinic), США, симптомы ПМС включают эмоциональные нарушения:
- напряжение/беспокойство;
- депрессивное настроение;
- плаксивость;
- перепады настроения, включая раздражительность или гнев;
- изменения аппетита, в том числе повышенная тяга к пище;
- бессонницу;
- социальную изоляцию;
- нарушения концентрации внимания;
- изменения либидо (полового влечения).
Также при ПМС отмечают физические симптомы:
- боль в суставах или мышцах;
- головную боль;
- усталость;
- увеличение массы тела, связанное с задержкой воды;
- вздутие живота;
- болезненность молочных желез;
- акне (прыщи);
- запор или диарею;
- непереносимость алкоголя.
В ряде случаев симптомы ПМС схожи с ранними симптомами беременности.
Эксперты клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, перечисляют следующие симптомы беременности, которые также могут наблюдаться при ПМС:
- повышенная чувствительность груди;
- усталость и утомляемость;
- перепады настроения;
- акне;
- вздутие живота;
- повышение аппетита.
Эксперты академического медицинского центра Penn Medicine отмечают несколько ключевых различий между симптомами беременности и ПМС. Так, например, повышенная чувствительность груди отмечается и при ПМС, и на ранних сроках беременности. Но в период беременности более характерна повышенная чувствительность или болезненность сосков. Также для ПМС обычно нехарактерны утренняя тошнота и рвота. При этом тошнота при беременности может фиксироваться не только по утрам, а и в течение дня.
Усталость и повышенная утомляемость обычно проходят с началом менструации. Важно, что у некоторых женщин развивается кровотечение, когда эмбрион имплантируется в стенку матки. Это происходит примерно через 6–12 дней после овуляции. В это время могут возникать легкие кровянистые выделения и спазматическая боль внизу живота. Наиболее существенная разница между менструацией и имплантационным кровотечением заключается в количестве крови. Имплантационное кровотечение обычно небольшой интенсивности, в то время как более сильное кровотечение указывает на то, что наступила менструация. Лучший способ определить, ПМС это или беременность, — сделать домашний тест на беременность.
Эксперты Penn Medicine рекомендуют проводить домашний экспресс-тест на беременность с первого дня задержки менструации.
Экспресс-тест на беременность основан на измерении уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона беременности. Слишком раннее тестирование может привести к ложноотрицательному результату теста.
Как снизить интенсивность симптомов ПМС?
Эксперты медицинского факультета университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (Johns Hopkins Medicine) для уменьшения выраженности симптомов ПМС рекомендуют:
- применение безрецептурных лекарственных препаратов, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ацетилсалициловая кислота или ибупрофен, для снижения интенсивности боли. В исследованиях показано, что диетические добавки, содержащие витамин В6, кальций и магний, также способствуют уменьшению выраженности симптомов ПМС;
- рецептурные препараты: противозачаточные таблетки, антидепрессанты;
- изменение образа жизни: по оценкам экспертов, всего 30 мин в день аэробных физических упражнений способствуют снижению интенсивности симптомов. Также могут быть рекомендованы занятия йогой;
- соблюдать сбалансированную диету, включающую продукты с высоким содержанием белка, цельнозерновые продукты и овощи. Уменьшить потребление соли, сахара и кофеина;
- достаточный сон и отдых;
- отказ от курения.
ПМС — часто выявляемое состояние, но вам не следует терпеть его симптомы. И если симптомы ПМС нарушают ваш повседневный образ жизни, следует обратиться к врачу для индивидуального подбора эффективного симптоматического лечения.
По материалам www.medicalxpress.com
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