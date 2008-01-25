Предменструальный синдром: определение, симптомы и лечение

Предменструальный синдром (ПМС) — часто выявляемое состояние у женщин. При ПМС могут отмечать такие симптомы, как эмоциональные нарушения (плохое настроение), вздутие живота и боль перед началом менструации.

Когда начинается ПМС?

По данным Women’sHealth.gov, ПМС развивается после овуляции и заканчивается с началом менструации. Исследователи считают, что симптомы вызваны резким снижением уровня гормонов эстрогена и прогестерона, которое происходит в период после овуляции, если у женщины не наступает беременность.

По данным экспертов клиники Майо (Mayo Clinic), США, симптомы ПМС включают эмоциональные нарушения:

напряжение/беспокойство;

депрессивное настроение;

плаксивость;

перепады настроения, включая раздражительность или гнев;

изменения аппетита, в том числе повышенная тяга к пище;

бессонницу;

социальную изоляцию;

нарушения концентрации внимания;

изменения либидо (полового влечения).

Также при ПМС отмечают физические симптомы:

боль в суставах или мышцах;

головную боль;

усталость;

увеличение массы тела, связанное с задержкой воды;

вздутие живота;

болезненность молочных желез;

акне (прыщи);

запор или диарею;

непереносимость алкоголя.

В ряде случаев симптомы ПМС схожи с ранними симптомами беременности.

Эксперты клиники Кливленда (Cleveland Clinic), США, перечисляют следующие симптомы беременности, которые также могут наблюдаться при ПМС:

повышенная чувствительность груди;

усталость и утомляемость;

перепады настроения;

акне;

вздутие живота;

повышение аппетита.

Эксперты академического медицинского центра Penn Medicine отмечают несколько ключевых различий между симптомами беременности и ПМС. Так, например, повышенная чувствительность груди отмечается и при ПМС, и на ранних сроках беременности. Но в период беременности более характерна повышенная чувствительность или болезненность сосков. Также для ПМС обычно нехарактерны утренняя тошнота и рвота. При этом тошнота при беременности может фиксироваться не только по утрам, а и в течение дня.

Усталость и повышенная утомляемость обычно проходят с началом менструации. Важно, что у некоторых женщин развивается кровотечение, когда эмбрион имплантируется в стенку матки. Это происходит примерно через 6–12 дней после овуляции. В это время могут возникать легкие кровянистые выделения и спазматическая боль внизу живота. Наиболее существенная разница между менструацией и имплантационным кровотечением заключается в количестве крови. Имплантационное кровотечение обычно небольшой интенсивности, в то время как более сильное кровотечение указывает на то, что наступила менструация. Лучший способ определить, ПМС это или беременность, — сделать домашний тест на беременность.

Эксперты Penn Medicine рекомендуют проводить домашний экспресс-тест на беременность с первого дня задержки менструации.

Экспресс-тест на беременность основан на измерении уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — гормона беременности. Слишком раннее тестирование может привести к ложноотрицательному результату теста.

Как снизить интенсивность симптомов ПМС?

Эксперты медицинского факультета университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (Johns Hopkins Medicine) для уменьшения выраженности симптомов ПМС рекомендуют:

применение безрецептурных лекарственных препаратов, включая нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ацетилсалициловая кислота или ибупрофен, для снижения интенсивности боли. В исследованиях показано, что диетические добавки, содержащие витамин В 6 , кальций и магний, также способствуют уменьшению выраженности симптомов ПМС;

, кальций и магний, также способствуют уменьшению выраженности симптомов ПМС; рецептурные препараты: противозачаточные таблетки, антидепрессанты;

изменение образа жизни: по оценкам экспертов, всего 30 мин в день аэробных физических упражнений способствуют снижению интенсивности симптомов. Также могут быть рекомендованы занятия йогой;

соблюдать сбалансированную диету, включающую продукты с высоким содержанием белка, цельнозерновые продукты и овощи. Уменьшить потребление соли, сахара и кофеина;

достаточный сон и отдых;

отказ от курения.

ПМС — часто выявляемое состояние, но вам не следует терпеть его симптомы. И если симптомы ПМС нарушают ваш повседневный образ жизни, следует обратиться к врачу для индивидуального подбора эффективного симптоматического лечения.

По материалам www.medicalxpress.com