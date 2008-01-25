По опубликованным 16 апреля министерством здравоохранения (Ministerio de Salud) Чили данным показатель защиты вакцины от инфекции составляет 67%, а от смерти — 80%. Анализ охватил 10 млн 500 тыс. человек, из которых 4 млн были вакцинированы в период со 2 февраля по 1 апреля 2021 г. вакциной от китайской компании «Sinovac». В настоящее время это самые полные данные, полученные в ходе национальной кампании иммунизации. Они свидетельствуют, что вакцина не только может предотвращать развитие инфекции, но, что более важно, очень эффективно предотвращает госпитализацию, случаи тяжелого заболевания и смерть. При этом по состоянию на середину апреля в чилийской национальной программе иммунизации 90,1% введенных доз приходятся на инактивированную вакцину CoronaVac от китайской «Sinovac», а 9,9% — на мРНК-вакцину Comirnaty от «Pfizer»/»BioNTech» (рис. 1). В дальнейшем в ходе кампании с 3 по 9 мая будут вакцинированы лица в возрасте 40–44 лет, а на следующей неделе, с 10 по 16 мая, — в возрасте 35–39 лет, в дополнение к еще не получившим вакцину людям из более старших возрастных групп. С конца апреля начата также вакцинация (продуктом от «Pfizer»/«BioNTech») беременных с гестационного возраста 16 нед с сопутствующими заболеваниями.

РИС. 1 Распределение (%) доз, введенных в ходе программы иммунизации в Чили по состоянию на 16 апреля

Эффективность 67% в отношении симптоматических подтвержденных случаев

Для предварительной оценки эффективности вакцины CoronaVac через 2 мес после начала ее массового использования в Чили, сравнили исходы среди вакцинированных и невакцинированных, скорректированные с учетом возраста, пола, региона проживания, уровня дохода, сопутствующих заболеваний и этнической принадлежности.

Как отметил Рафаэль Араос (Rafael Araos), один из авторов этого исследования, эффективность CoronaVac на 14-й день пос­ле введения 2-й дозы составляет 67% в отношении подтвержденных (полимеразной цепной реакцией с обратной транскрипцией или антигенным тестом) случаев COVID-19; 85% — госпитализации; 89% — поступления в отделение интенсивной терапии и 80% — смерти из-за COVID-19 (рис. 2). Он добавил, что эти оценки согласуются с предварительными результатами клинических исследований 3-й фазы (Бразилия, Турция) и оценками, опубликованными Чилийским университетом (Universidad de Chile).

РИС. 2 Динамика показателей кумулятивной летальности среди вакцинированных и невакцинированных CoronaVac в течение 2-месячного периода после введения 2-й дозы

По заключению исследователей, в ситуации с высокой эпидемической активностью исследуемая вакцина защищает восприимчивые группы (лица пожилого возраста и люди с сопутствующими заболеваниями) от симптоматической инфекции SARS-CoV-2, а также самых тяжелых форм болезни.

Вакцины и дозы

Министр здравоохранения Энрике Пэрис (Enrique Paris) 4 мая сообщил, что было введено 15 020 233 дозы вакцины против COVID-19. Из них 8 210 497 человек получили первую дозу, а 6 809 736 — уже получили две дозы. По сообщению министра, за предыдущие сутки зарегистрировано 3198 новых случаев, из которых 21% были выявлены в результате активного поиска случаев, а 24% являются бессимптомными.

Чили — одна из стран, получивших наибольшее количество китайских вакцин в мире. C учетом последней поставки 2 мая, в страну доставлено почти 15 млн доз вакцины SinoVac. В общей сложности, включая также вакцину от «Pfizer»/«BioNTech» (2,5 млн доз) и 158 тыс. доз «AstraZeneca» производства Индии в рамках соглашения Covax (доставлены 23 апреля), страна получила 17 719 476 доз. Чили, наряду с 80 другими странами, решила принять финансовое участие в Covax, позволяя таким образом получить доступ к бесплатным вакцинам странам с доходом ниже среднего, в том числе Украине.

По материалам www.minsal.cl; www.who.int