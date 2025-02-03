Общая информация

Жирные кислоты омега-3 — это полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). В настоящее время наиболее клинически значимыми среди ПНЖК омега-3 считаются α-линоленовая (АЛК), эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая кислоты (ДГК).

Они содержатся в рыбе, рыбных продуктах, семенах, орехах, зеленых листовых овощах и бобах.

У людей нет ферментов, необходимых для синтеза жирных кислот омега-3, поэтому они считаются незаменимыми жирными кислотами, поскольку должны поступать с пищей. АЛК, содержащаяся в семенах и орехах, может частично преобразовываться в ДГК и ЭПК в организме человека.

Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association — AHA) рекомендует есть рыбу, богатую ненасыщенными жирами, не реже 2 раз в неделю.

В то же время не всегда удается получить необходимое количество омега-3 с рационом питания. Это может быть связано с пищевыми привычками, убеждениями или экономическими факторами.

На сегодня нет единого мнения среди экспертов, следует ли рекомендовать профилактический прием омега-3 ПНЖК.

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило 2 препарата омега-3 жирных кислот: икозапент этил и омега-3-кислот этиловые эфиры.

Эти лекарственные средства рекомендованы в качестве дополнительной терапии в сочетании со статинами при тяжелой форме гипертриглицеридемии.

В то же время на сегодня проводятся исследования применения омега-3 ПНЖК в терапии и профилактике целого ряда заболеваний, включая:

сердечно-сосудистые заболевания и сердечную недостаточность;

сахарный диабет II типа;

диабетическую ретинопатию;

рак;

деменцию и болезнь Альцгеймера;

депрессию, в том числе послеродовую;

здоровье матери и развитие плода (прежде всего нервной системы и органа зрения) в период беременности (сегодня икозапент этил и омега-3-кислот этиловые эфиры являются препаратами категории C для беременных, и неизвестно, может ли лекарство нанести вред плоду или повлиять на репродуктивную способность);

дегенерацию межпозвоночных дисков;

синдром дефицита внимания и гиперактивность;

повышенное потоотделение в ночное время суток при климактерическом синдроме;

ревматоидный артрит;

бронхиальную астму;

заболевания пародонта;

эпилепсию;

предменструальный синдром;

неалкогольную жировую болезнь печени.

В ряде исследований выявлена эффективность применения омега-3 ПНЖК при этих заболеваниях. В то же время результаты исследований неоднозначны, и поэтому необходимы дополнительные исследования, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы.

Механизм действия

Механизм действия омега-3 жирных кислот на уровень триглицеридов в плазме крови на сегодня до конца не изучен. Считается, что они снижают уровень триглицеридов, подавляя экспрессию липогенных генов, повышая бета-окисление жирных кислот, экспрессию липопротеинлипазы и влияя на общее накопление липидов в организме.

Также в исследованиях зафиксировано, что применение омега-3 ПНЖК в течение >6 нед способствует повышению скорости метаболизма, уменьшению общего количества жира в организме, увеличению сухой мышечной массы и расхода энергии.

В исследованиях установлено противовоспалительное действие жирных кислот омега-3. По оценкам экспертов, их противовоспалительное действие реализуется за счет нескольких механизмов, включая:

ингибирование хемотаксиса лейкоцитов;

ингибирование активности циклооксигеназы (ЦОГ) и последующего формирования эйкозаноидов (например лейкотриенов и простагландинов из арахидоновой кислоты);

ингибирование провоспалительных цитокинов (например фактора некроза опухоли-альфа (ФНО)-α, интерлейкинов (ИЛ)-1, ИЛ-6);

увеличение количества веществ (липидных медиаторов), уменьшающих выраженность воспаления резольвинов, марезинов, липоксинов и протектинов;

ингибирование активации ряда провоспалительных и активацию ряда противовоспалительных транскрипционных факторов и др.

Также в исследованиях установлено, что омега-3 обладают противоопухолевыми свойствами.

Омега-3 жирные кислоты способствуют стабилизации и протекции тканей с высоким содержанием жира (нервная и ретинальная). ДГК является важным компонентом фосфолипидных мембран головного мозга, ДГК и ЭПК также являются неотъемлемыми компонентами ретинальных клеточных мембран.

На сегодня в ряде исследований установлена польза применения омега-3 ПНЖК при сердечной недостаточности и сердечных аритмиях. Доказано, что омега-3 ПНЖК проявляют кардиопротекторные свойства, способствуют расширению сосудов, снижению артериального давления, постнагрузки, поскольку они стимулируют высвобождение оксида азота (NO) из эндотелиальной ткани сосудов, проявляют антитромботические и антиатеросклеротические свойства.

Применять или не применять?

У одобренных FDA препаратов жирных кислот редко могут фиксироваться нетяжелые побочные эффекты при их приеме, такие как рыбный привкус, отрыжка, диспепсия, диарея, запор, чрезмерное газообразование, тошнота и артралгия, сыпь и зуд.

Кроме того, пациентам, принимающим антиагрегантные и антикоагулянтные препараты, из-за способности омега-3 жирных кислот снижать активность тромбоцитов рекомендуется их периодический мониторинг.

Лицам с аллергией на морепродукты следует соблюдать осторожность при применении препаратов омега-3 ПНЖК.

Пациентам, применяющим ДГК, рекомендуется контролировать уровень холестерина липопротеинов низкой плотности.

Принимать / использовать или нет препараты / диетические добавки, содержащие омега-3 ПНЖК?

На сегодня нет однозначного ответа на этот вопрос. В то же время, учитывая объем проводимых исследований и потенциал биологических эффектов омега-3 ПНЖК, вероятно, в ближайшем будущем будут сформулированы рекомендации по их применению / употреблению с более широкими показаниями, чем сегодня.