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Новости медицины и фармацииМирамистин: вопросы и ответы

Мирамистин: вопросы и ответы

Опубликовано  27.01.2022

Мирамистин — антисептическое лекарственное средство. Оказывает противовирусное и бактерицидное действие за счет гидрофобного взаимодействия с цитоплазматическими мембранами микроорганизмов (повышение из проницаемости и разрушение). Действует на грамположительную и грамотрицательную, аэробную и анаэробную, спорообразующую и аспорогенную микрофлору в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая госпитальные штаммы с полирезистентностью к антибиотикам.

Лекарственное средство эффективно в отношении грамположительных (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Streptococcus pneumoniae и др.) и грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp. и др.); действует на возбудители заболеваний, передающихся половым путем (Chlamydia spp., Treponema spp, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae), а также вирусы герпеса, иммунодефицита человека и т.д. Оказывает противогрибковое действие на аскомицеты рода Aspergillus и рода Penicillium, дрожжевые (Rhodotorula rubra, Torulopsis gabrata и т.д.) и дрожжеподобные (Candida albicans, Candida tropicalis, Candida krusei и т.д.) грибы, на дерматофиты (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton verrucosum, Trichophyton schoenleini, Trichophyton violaceum, Epidefrnophyton Kaufman-Wolf, Epidermophyton floccosum, Microsporum gypseum, Microsporum canis и т.д.), а также на другие патогенные грибы, например Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur) в виде монокультур и микробных ассоциаций, включая грибковую микрофлору, резистентную к химиотерапевтическим препаратам. Мирамистин снижает устойчивость бактерий и грибов к антибиотикам. Благодаря широкому спектру противомикробного действия эффективно предотвращает инфицирование ран и ожогов, активируя процессы регенерации. Стимулирует защитные реакции в месте применения за счет активации поглотительной и переваривающей функции фагоцитов, потенцирует активность моноцитарно-макрофагальной системы. Обладает выраженной гиперосмолярной активностью, в результате чего купирует раневое и перифокальное воспаление, абсорбирует гнойный экссудат, способствуя формированию сухого струпа. Не повреждает грануляцию и жизнеспособные клетки кожи, не угнетает краевую эпителизацию.

Не обладает аллергезирующими свойствами и не оказывает местно-раздражающего действия. При местном применении не всасывается через кожу и слизистые оболочки.

В каких лекарственных формах выпускается мирамистин?

Мирамистин производят в таких лекарственных формах:

  • раствор для наружного применения 0,1 мг/мл;
  • капли ушные/глазные 0,01%;
  • раствор накожный спиртовой 0,1%;
  • мазь 5 мг/г;
  • суппозитории 0,015 г;
  • раствор для ротовой полости 0,1 мг/мл;
  • спрей для ротовой полости 0,1 мг/мл.

Для чего назначают мирамистин?

Мирамистин назначают для обработки кожи, слизистых оболочек и раневых поверхностей, в частности:

  • гнойные раны в хирургической и акушерской практике;
  • ожоги (поверхностные и глубокие) II и III А степеней; подготовка ожоговых ран к дерматопластике;
  • воспалительные заболевания женских половых органов;
  • заболевания, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес);
  • острый и хронический уретрит, уретропростатит специфической (трихомониаз, хламидиоз, гонорея) и неспецифической природы;
  • периодонтит, стоматит, гингивит, гигиеническая обработка съемных зубных протезов;
  • отит (острый и хронический), гайморит, тонзиллит, ларингит, грибковые поражения кожи и слизистых оболочек;
  • лечение и профилактика пиодермии и дерматомикоза, кандидоза кожи и слизистых оболочек, микоза стоп;
  • острые и хронические вагиниты бактериальной или грибковой этиологии;
  • профилактика воспалительных осложнений перед проведением гинекологических вмешательств (искусственное прерывание беременности, установление и удаление внутриматочной спирали, диатермокоагуляция шейки матки, гистеросальпингография и др.);
  • проктит, проктосигмоидит, послеоперационные инфекции прямой кишки.

Как применять мирамистин при ожогах и гнойных ранах?

При гнойных ранах и ожогах на раневую поверхность накладывают марлевые повязки, смоченные 0,01% раствором мирамистина. Можно также орошать поверхность ран и ожогов, рыхло тампонировать рану и свищевые ходы, фиксировать марлевые тампоны, смоченные антисептиком. Процедуру повторять 2–3 раза в сутки в течение 3–5 дней. Эффективен метод активного дренирования ран и полостей с суточным расходом до 1 л лекарственного средства.

Как применять мирамистин для лечения и профилактики венерических заболеваний?

Для профилактики заболеваний, передающихся половым путем, перед применением следует помочиться, вымыть руки и половые органы. Затем отвинчивают крышку флакона, надавливая на стенки, струей раствора обрабатывают кожу лобка, внутренних поверхностей бедер, половых органов. Носик насадки вводят в наружное отверстие мочеиспускательного канала и выдавливают 1,5–3 мл (мужчины) и 1–1,5 мл (женщины), во влагалище — 5–10 мл. Не разжимая пальцы, насадку извлекают из отверстия мочеиспускательного канала, а раствор задерживают на 2–3 мин. После процедуры не рекомендуется мочиться в течение 2 ч. Процедуру следует проводить не позднее чем через 2 ч после полового акта.

Также можно применять суппозитории с мирамистином — вводят интравагинально 1 суппозиторий за 10–15 мин до полового акта.

Как применять мирамистин у мужчин?

При острых и хронических уретритах и уретропростатитах раствор мирамистина вводят в мочеиспускательный канал в объеме 2–5 мл 2–3 раза в сутки в течение 5–7 дней.

Как применять мирамистин при гинекологических заболеваниях?

В гинекологической практике возможны такие способы применения мирамистина:

  • раствор мирамистина применяют для профилактики инфицирования послеродовых травм — интравагинально вводят тампоны, смоченные в 50 мл раствора, с экспозицией 2 ч в течение 7 дней;
  • при родах путем кесарева сечения у женщин непосредственно перед операцией обрабатывают влагалище, во время операции — полость матки и разрез на ней, а в послеоперационный период вводят тампоны, смоченные лекарственным средством, во влагалище с экспозицией 2 ч в течение 7 дней;
  • лечение при воспалительных заболеваниях женских половых органов можно проводить курсом в течение 2 нед путем внутривлагалищного введения тампонов с лекарственным средством, обработки кожи наружных половых органов, а также с помощью электрофореза;
  • при острых вагинитах — вводят глубоко интравагинально по 1 суппозиторию с мирамистином 2 раза в сутки в течение 7 дней. При подострых и хронических вагинитах — по 1 суппозиторию 1 раз в сутки перед сном в течение 14 дней (независимо от фазы менструального цикла). При необходимости курс лечения может быть продлен. С профилактической целью применяют по 1 суппозиторию 1 раз в сутки в течение 2–3 дней.

Как применять мазь с мирамистином?

Мазь с мирамистином применяют:

  • в комбустиологии: после стандартной обработки ран и ожогов у взрослых препарат наносят непосредственно на пораженную поверхность, после чего накладывают стерильную марлевую повязку или наносят мазь на перевязочный материал, а затем на рану;
  • в гнойной хирургии: тампонами, пропитанными препаратом, осторожно заполняют полости гнойных ран после их хирургической обработки. Марлевые турунды с мазью вводят в фистульные ходы;
  • в дерматологии: при лечении взрослых с дерматологическими заболеваниями  препарат наносят тонким слоем на пораженные участки кожи несколько раз в сутки либо пропитывают марлевую повязку с последующей ее аппликацией на очаг поражения 1–2 раза в сутки до получения отрицательных результатов микробиологического контроля;
  • при распространенных дерматомикозах, в частности рубромикозе, мазь можно применять в течение 5–6 нед в комплексной терапии с гризеофульвином или противогрибковыми препаратами системного действия. При грибковых инфекциях ногтей перед началом лечения пластины ногтей отслаивают.

Как применять раствор мирамистина в отоларингологии?

При гнойных гайморитах во время пункции верхнечелюстную пазуху промывать достаточным количеством лекарственного средства.

Как полоскать горло мирамистином?

При  тонзиллите, фарингите и ларингите проводить полоскание горла раствором мирамистина 3–4 раза в сутки. Количество лекарственного средства на одно полоскание составляет 10–15 мл.

Как применять капли с мирамистином?

При наружном отите в слуховой проход больного уха вводят турунду, смоченную препаратом, на 10–15 мин 2–3 раза в сутки. При среднем отите препарат закапывают в слуховой проход больного уха взрослым по 3–5 капель 3–4 раза в сутки. Продолжительность лечения — до 2 нед.

Как применять мирамистин в стоматологии?

В стоматологии существуют такие способы применения мирамистина:

  • при лечении пациентов с  пародонтитами раствор мирамистина вводят в пародонтальные карманы на турундах с последующими аппликациями на десну в течение 15 мин;
  • при обострениях проводить промывание раствором мирамистина пародонтальных карманов с помощью шприца и вводить в полость абсцесса турунды с лекарственным средством;
  • после проведения вестибулопластики и френулектомии лекарственное средство применять в форме ванночек в амбулаторных условиях;
  • при стоматите, гингивите рекомендуется полоскание полости рта 10–15 мл лекарственного средства 3–4 раза в сутки;
  • в целях гигиенической обработки съемных протезов оставлять их на ночь в растворе мирамистина, перед использованием протезы тщательно промывать проточной водой;
  • также мирамистин выпускают в форме спрея для ротовой полости (Целиста).

Как применять мирамистин в офтальмологии?

В офтальмологии применяют не обычный раствор мирамистина, а глазные/ушные капли:

  • для лечения взрослых и детям в возрасте старше 12 лет с инфекционными процессами переднего отдела глаза закапывают в конъюнктивальный мешок по 2–3 капли, детям в возрасте младше 12 лет — по 1–2 капли 4–6 раз в сутки. Продолжительность лечения обычно не превышает 2 нед;
  • с целью профилактики осложнений в пред- и послеоперационный период — по 2–3 капли 3 раза в сутки за 2–3 дня до операции. После операции — в течение 3–5 дней по 1–2 капли 3 раза в сутки;
  • при лечении пациентов с ожогами глаз после промывания глаза большим количеством воды проводят частые инстилляции (каждые 5–10 мин) в течение 1–2 ч. Для дальнейшего лечения лекарственное средство применяют у взрослых и детей в возрасте старше 12 лет — по 2–3 капли, детям в возрасте младше 12 лет − по 1–2 капли 4–6 раз в сутки;
  • для профилактики офтальмии у новорожденных сразу после рождения ребенку закапывают по 1 капле препарата в каждый глаз 3 раза с интервалом 2–3 мин.

Кому противопоказан мирамистин?

Мирамистин противопоказан в случае индивидуальной непереносимости — если при применении препарата появляется зуд, гиперемия, ощущения жжения в месте нанесения. Также не рекомендуется применять мирамистин интравагинально в период беременности.

Опубликовано  27.01.2022

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