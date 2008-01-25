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Метформин: вопросы и ответы

Опубликовано  25.05.2022

Метформин — противодиабетический препарат группы бигуанидов с антигипергликемическим эффектом. Снижает уровень глюкозы в плазме крови как натощак, так и после приема пищи. Не стимулирует секрецию инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта, опосредованного данным механизмом.

Как действует метформин?

Действие метформина обусловлено тремя механизмами:

  • уменьшением выработки глюкозы в печени за счет угнетения глюконеогенеза и гликогенолиза;
  • повышением чувствительности мышц к инсулину, улучшением захвата глюкозы периферическими тканями и ее утилизации;
  • замедлением всасывания глюкозы в кишечнике.

Метформин относится к группе бигуанидов, обладающих гипогликемизирующими свойствами и способствующих снижению уровня глюкозы в крови как натощак, так и после еды.

Гипогликемизирующий эффект при применении метформина связан с замедлением всасывания глюкозы в пищеварительном тракте, потенцированием периферического действия эндо- или экзогенного инсулина вследствие повышения его связывания с инсулиновыми рецепторами, торможения синтеза глюкозы в печени, а также усиления анаэробного гликолиза в периферических тканях.

Метформин стимулирует внутриклеточный синтез гликогена за счет воздействия на гликогенсинтетазу. Препарат повышает функциональную активность всех известных в настоящее время видов транспортеров глюкозы.

Метформин, снижая секрецию эндогенного инсулина, уменьшает гиперинсулинемию при ожирении. Оказывает благоприятное действие на обмен жиров: снижает концентрацию холестерина и триглицеридов в плазме крови, повышает концентрацию свободных жирных кислот и глицерина (усиление липолиза). Увеличивает образование лактатов, но в меньшей степени, чем другие производные бигуанидов. Усиливает процесс фибринолиза и тормозит агрегацию тромбоцитов.

В ходе клинических исследований при применении метформина масса тела пациентов оставалась стабильной или умеренно снижалась.

Какие существуют формы выпуска метформина?

Метформин выпускается под разными торговыми названиями в форме таблеток для приема внутрь с дозой действующего вещества 500; 850 или 1000 мг, а также в форме таблеток пролонгированного действия с дозой действующего вещества 500 или 1000 мг.

Каковы показания к применению метформина?

Метформин применяют для лечения пациентов с сахарным диабетом ІІ типа у взрослых и детей в возрасте старше 10 лет, особенно у лиц с избыточной массой тела, при неэффективности диетотерапии и физической нагрузки. У детей в возрасте старше 10 лет метформин можно применять в качестве монотерапии или в комбинации с инсулином.

Как правильно принимать метформин при диабете ІІ типа?

Монотерапия и комбинация с другими пероральными противодиабетическими средствами

Начальная доза составляет обычно 500–850 мг метформина гидрохлорида 2–3 раза в сутки во время или после приема пищи. Через 10–15 сут дозу необходимо корректировать в зависимости от показателей уровня глюкозы в плазме крови. Постепенное повышение дозы положительно влияет на переносимость препарата со стороны желудочно-кишечного тракта. Максимальная суточная доза метформина гидрохлорида составляет 3 г, которую применяют в 3 приема. При переведении с другого перорального противодиабетического препарата на метформина гидрохлорид необходимо отменить предыдущее лекарственное средство, а затем начать терапию в вышеупомянутых дозах. Для достижения лучшего контроля уровня глюкозы в крови метформин и инсулин можно применять в виде комбинированной терапии.

Комбинация с инсулином

Метформина гидрохлорид применяют в стандартной начальной дозе 500–850 мг 2–3 раза в сутки, а дозу инсулина определяют на основании концентрации глюкозы в крови.

Как применять метформин у детей?

Метформин назначают детям в возрасте старше 10 лет в режиме монотерапии или комбинированной терапии с инсулином. Стандартная начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина гидрохлорида 1 раз в сутки, которую принимают во время или после приема пищи. Через 10–15 сут дозу необходимо корректировать на основании данных об уровне глюкозы в крови. Постепенное повышение дозы улучшает переносимость препарата со стороны желудочно-кишечного тракта. Максимальная суточная доза метформина гидрохлорида составляет 2 г, которую применяют в 2–3 приема.

Можно ли применять метформин у пациентов с почечной недостаточностью?

Метформин можно применять у пациентов с умеренной почечной недостаточностью, стадия ІІІа (клиренс креатинина 45–59 мл/мин или скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 45–59 мл/мин/1,73 м2) только в случае отсутствия других условий, которые могут повысить риск развития лактоацидоза, с последующей коррекцией дозы: начальная доза составляет 500 или 850 мг метформина гидрохлорида 1 раз в сутки. Максимальная доза составляет 1000 мг/сут и должна быть разделена на 2 приема. Следует проводить тщательный мониторинг функции почек (каждые 3–6 мес). Если клиренс креатинина или СКФ снижается до <45 мл/мин или 45 мл/мин/1,73 м2 соответственно, необходимо немедленно прекратить применение метформина.

Как правильно принимать метформин для уменьшения массы тела?

Метформин не является препаратом, который способствует уменьшению массы тела. Однако благодаря регуляции уровня глюкозы в плазме крови в сочетании с диетотерапией отмечается положительный эффект в виде уменьшения массы тела, в частности уменьшения массы жировой ткани в организме. Если человек планирует комплекс мероприятий по похудению с включением лекарственных препаратов, то относительно схемы их применения необходимо проконсультироваться с эндокринологом.

Кому противопоказан метформин?

Противопоказаниями к применению метформина являются:

  • повышенная чувствительность к метформину или к любому другому компоненту лекарственного средства;
  • какой-либо тип острого метаболического ацидоза (например лактоацидоз, диабетический кетоацидоз);
  • диабетическая прекома;
  • почечная недостаточность тяжелой степени (СКФ <30 мл/мин);
  • острые состояния, протекающие с риском развития нарушений функции почек, такие как: обезвоживание организма, тяжелые инфекционные заболевания, шок;
  • заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии тканей (особенно острые заболевания или обострение хронической болезни): декомпенсированная сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, недавно перенесенный инфаркт миокарда, шок;
  • печеночная недостаточность, острое отравление алкоголем, алкоголизм.

Какие нежелательные эффекты могут наблюдаться при приеме метформина?

При приеме метформина очень часто наблюдаются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, потеря аппетита. Эти явления возникают в начале лечения и в большинстве случаев проходят самостоятельно. С целью их профилактики дозу метформина необходимо распределять на 2–3 приема и применять во время или после еды. Медленное повышение дозы улучшает переносимость препарата со стороны желудочно-кишечного тракта. Также возможны аллергические реакции как симптом индивидуальной непереносимости метформина.

Как метформин влияет на печень?

Нет никаких указаний по поводу влияния метформина на функцию печени. Метформин не подвергается биотрансформации в организме человека и выводится в неизмененном виде.

Как долго можно принимать метформин?

Метформин — препарат, который принимают длительно либо пожизненно. Учитывая то, что сахарный диабет может прогрессировать или могут развиваться его осложнения, необходимо регулярно контролировать уровень глюкозы в крови. Кроме того, поскольку метформин выводится почками, рекомендуется регулярно контролировать функцию почек, а именно:

  • не реже 1 раза в год пациентам с нормальной функцией почек;
  • не реже 2–4 раз в год больным с клиренсом креатинина на нижней границе нормы, а также пациентам пожилого возраста.

Что делать, если метформин неэффективен?

При неэффективности метформина в режиме монотерапии рекомендуется рассмотреть возможность комбинированного лечения или переход на другие сахароснижающие препараты либо перевести пациента на инсулинотерапию. Решение о дальнейшем лечении должен принимать врач на основании полноценного обследования.

Опубликовано  25.05.2022

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