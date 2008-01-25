Лоперамид: вопросы и ответы

Лоперамида гидрохлорид — это противодиарейное лекарственное средство. Препарат подавляет кишечную секрецию и перистальтику, за счет чего уменьшает частоту и объем дефекаций при воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Как действует лоперамид?

Связывается с опиоидными рецепторами кишечника, ингибирует высвобождение ацетилхолина и простагландина Е 2α , вследствие чего уменьшается перистальтика, замедляется продвижение содержимого кишечника, увеличивается время абсорбции воды и электролитов, повышается тонус анального сфинктера, что приводит к устранению недержания кала и позывов к дефекации. В отличие от других опиатных агонистов, лоперамид связывает кальмодулин — белок, регулирующий транспорт ионов в кишечнике, а также не оказывает морфиноподобного действия на центральную нервную систему. Оказывает антисекреторное действие.

Какие существуют формы выпуска лоперамида?

Лоперамид выпускают в форме таблеток, капсул для приема внутрь или таблеток, диспергируемых в ротовой полости. В любой из этих лекарственных форм содержится одинаковая доза действующего вещества — 2 мг лоперамида гидрохлорида.

Зачем принимают лоперамид?

Лоперамид назначают при острой или хронической диарее различной природы:

аллергической;

психоэмоциональной;

медикаментозной;

обусловленной рентгеновским облучением;

при изменениях режима питания и качественного состава пищи;

при нарушениях метаболизма и абсорбции;

при несептической форме синдрома раздраженного кишечника;

при язвенном колите.

Лоперамида гидрохлорид также назначают больным с илеостомой для нормализации режима дефекации.

Когда нельзя принимать лоперамид?

Лоперамид противопоказан:

при заболеваниях с задержкой перистальтики (паралитический илеус);

при остром язвенном колите;

при псевдомембранозном колите, вызванном Clostridium difficile. Такого рода диарея часто развивается после длительного курса антибиотикотерапии;

пациентам с острой дизентерией, которая сопровождается повышением температуры тела и наличием крови в кале;

пациентам с бактериальным энтероколитом (если подтверждено, что возбудителем является Salmonella, Shigella та Campylobacter);

детям в возрасте младше 12 лет;

беременным (в частности в течение I триместра);

при индивидуальной непереносимости препарата.

Как пить лоперамид при сильной диарее?

При интенсивной диарее лоперамид назначают в начальной дозе 4 мг (для взрослых) или 2 мг (для детей в возрасте старше 12 лет). В дальнейшем принимают по 2 мг лоперамида после каждого акта дефекации в случае жидкого стула. Максимальная суточная доза — 16 мг для взрослых и 6–8 мг/20 кг массы тела для детей. Если стул нормализовался или более 12 ч не было позывов к дефекации, прием лоперамида можно прекратить.

При диарее необходимым условием является употребление достаточного количества воды или электролитов. Для восполнения их дефицита рекомендуется использовать специальные растворы или минеральную воду, компот, узвар.

Как принимать лоперамид при синдроме раздраженного кишечника?

Если синдром раздраженного кишечника сопровождается хронической диареей, то рекомендуется принимать начальную дозу 4 мг (взрослым) или 2 мг (детям) однократно, а в дальнейшем — 2 мг 1–2 раза в сутки.

Сколько раз в сутки нужно принимать лоперамид?

Лоперамид следует принимать по необходимости, после каждой дефекации, если был жидкий стул. При острой диарее допустимо принимать 4–7 раз в сутки, а при хронической — 1–2 раза в сутки.

Как быстро действует лоперамид?

Лоперамид действует достаточно быстро — при приеме капсул или таблеток эффект развивается приблизительно через 2 ч. Лоперамид в форме таблеток, диспергируемых в ротовой полости, действует быстрее.

Как принимать лоперамид до еды или после?

Лоперамид можно принимать независимо от приема пищи — его эффективность не изменяется. Однако важно дополнять прием лоперамида употреблением достаточного количества воды и электролитов.

Чем опасен лоперамид?

Самолечение лоперамидом может привести к значительному ухудшению состояния в случае псевдомембранозного колита или бактериальных кишечных инфекций. Из-за задержки опорожнения кишечника в его просвете накапливаются токсические вещества и продукты жизнедеятельности патогенных бактерий, что может закончиться развитием токсического мегаколона или илеуса. Это формы кишечной непроходимости, которые требуют хирургического лечения.

Опасна ли для жизни передозировка лоперамида?

При передозировке лоперамида симптомы обычно умеренные и не угрожают жизни, даже если принять сразу целую упаковку препарата. Они включают сонливость, запор и сердечные аритмии. Мировой опыт указывает, что к летальному исходу может привести доза, которая в несколько сотен раз превышает максимальную терапевтическую. В качестве антидота назначается налоксон.

Сколько по времени действует лоперамид?

Продолжительность действия лоперамида зависит от заболевания, при котором его принимают. Если речь идет об остром гастроэнтерите, то длительность действия может составлять 3–4 ч, после чего требуется повторный прием препарата. А если лоперамид применяют для лечения больного с хронической диареей, то его эффект может сохраняться 12–24 ч.

Сколько дней можно принимать лоперамид?

Лоперамид — препарат для кратковременного приема. Если через 48 ч лечения диарея сохраняется, то следует обратиться к врачу для подбора другого метода лечения.