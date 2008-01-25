Китай приступил к вакцинации медработников против COVID-19

Официальный представитель руководства службы здравоохранения Китая 22 августа подтвердил, что страна разрешила экстренное использование разработанных некоторыми местными компаниями вакцин против COVID-19.

«Мы составили ряд пакетных планов, включающих формы информированного согласия, планы мониторинга побочных эффектов, помощи, компенсаций, чтобы убедиться, что использование в чрезвычайных ситуациях хорошо регулируется и контролируется», — пояснил Чжэн Чжунвэй (Zheng Zhongwei), представитель Национальной комиссии по здравоохранению (National Health Commission) КНР, выступая на канале CCTV.

Разрешение на использование в экстренных случаях, датированное 22 июля и основанное на китайском законе об управлении вакцинами, позволяет использовать неутвержденные вакцины-кандидаты у людей с высоким риском заражения в течение ограниченного периода. В законе говорится, что путем первой вакцинации специальных групп, таких как медицинские работники и государственные служащие, можно гарантировать, что страна сможет сохранять нормальные функции в случае кризиса в области здравоохранения. Подобные разрешения легализованы во многих странах. Например, Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) США разрешает использование не получивших разрешений на маркетинг продуктов в экстренных случаях для диагностики, лечения или предотвращения опасных для жизни заболеваний или состояний. Таким образом, азиатский гигант стал первой страной, запустившей экспериментальную кампанию вакцинации гражданского населения, обогнавшей Российскую Федерацию.

«Мы планируем увеличить количество прививок, чтобы лучше подготовиться к возможной следующей волне осенью и зимой», — добавил Ч. Чжунвэй.

По данным Национального управления медицинской продукции (National Medical Products Administration) Китая, по меньшей мере 8 потенциальных вакцин против коронавируса прошли различные стадии клинических исследований. 4 проекта находятся в третьей — заключительной фазе клинических исследований: один разработан биологической компанией CanSino, другой — Sinovac и еще два – Sinopharm. Соответствующие вакцины, как ожидается, будут коммерциализированы к концу года. Между тем, местные эксперты уверены, что Китай сможет контролировать возобновление эпидемии COVID-19 осенью и зимой, накопив хороший опыт более чем за 6 мес. Среди заявленных мер называют также «строгий контроль и карантин пищевых продуктов и других товаров в портах ввоза и усиление всестороннего регулирования в отношении холодовой цепи импортируемых пищевых продуктов».

По материалам en.nhc.gov.cn; russian.news.cn