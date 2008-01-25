Клотримазол: вопросы и ответы

Микозы — заболевания, вызываемые патогенными и условно-патогенными грибами. Выбор противогрибкового препарата для терапии при микозе определяется его спектром действия и токсичностью. Так, например, клотримазол широко применяется при грибковых поражениях кожи и слизистых оболочек местно, поскольку при других путях введения он проявляет высокую токсичность.

По химическому строению клотримазол является производным имидазола.

Механизм действия данного лекарственного средства заключается в блокировании синтеза целого ряда критических для жизнедеятельности и деления грибковой клетки химических веществ: нуклеиновых кислот, протеинов и эргостерола. Это приводит к повреждению клеточной оболочки грибковой клетки и ее гибели. Клотримазол может оказывать фунгистатический или фунгицидный эффекты. Так, фунгицидная активность препарата проявляет в отношении грибов рода Candida и дерматофитов (Trichophyton spp., Epidermophyton floccosum, Microsporum spp.). Кроме того, клотримазол активен в отношении некоторых бактерий, включая стафило-, стрептококки, Gardnerella vaginalis и бактероиды. В отношении возбудителей разноцветного лишая, плесневых грибов и других поверхностных микозов — фунгистатическое действие. Клотримазол практически не абсорбируется в системный кровоток.

Особенностью препарата является то, что при местном применении его концентрация в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке.

В исследованиях іn vitro показано, что клотримазол активен в отношении пролиферирующих элементов гриба, споры имеют низкую чувствительность к препарату.

Важно, что к клотримазолу редко развивается резистентность.

В каких формах выпуска применяется клотримазол?

Клотримазол выпускается в форме 1% мази, 1% крема, вагинальных таблеток, содержащих 100 или 200 мг действующего вещества, и 1% раствора для наружного применения.

Каковы показания к применению мази клотримазол 1%?

Мазь клотримазол 1% применяется при следующих инфекциях кожи:

вызванных дерматофитами;

обусловленных дрожжевыми грибами;

вызванных плесневыми грибами;

разноцветном лишае (возбудитель Malassezia furfur);

эритразме (вызывает Corynebacterium minutissimum).

Какие есть противопоказания к применению мази клотримазола 1% и крема клотримазола 1%?

Известная гиперчувствительность (аллергические реакции в анамнезе) к клотримазолу или вспомогательным веществам, входящим в состав мази;

местные кожные реакции (например контактный дерматит), вызванные цетостеариловым спиртом и/или пропиленгликолем — в таких случаях следует применять другую форму выпуска препарата;

не применять при поражении ногтей или кожи головы.

Что делать, если мазь клотримазола попала в глаза?

Необходимо немедленно промыть глаза большим количеством воды. При сохранении дискомфорта, гиперемии конъюнктивы следует обратиться к врачу-офтальмологу.

Как применять мазь клотримазола 1%?

Мазь наносится на тщательно очищенную с помощью воды и мыла с нейтральным рН и подсушенную кожу;

мазь наносят тонким слоем на пораженные участки кожи;

наносить 1–3 раза в сутки;

мазь необходимо тщательно втирать в пораженные участки кожи, захватывая небольшой участок кожи вокруг очага поражения;

разовая доза рассчитывается из расчета столбик мази длинной 5 мм на поверхность кожи размером с ладонь;

препарат категорически нельзя глотать;

необходимо избегать попадания в глаза;

препарат не применять под окклюзионную повязку или одежду, которая плохо пропускает воздух (резиновая обувь, одежда из неопрена и т.д.);

после нанесения мази на пораженный участок кожи следует вымыть руки с мылом.

Какова длительность лечения мазью клотримазола 1%?

Длительность курса лечения зависит от диагноза и тяжести течения заболевания. При этом в зависимости от состояния больного врач может рекомендовать индивидуальный курс терапии. Так, в среднем курс лечения может составлять:

при дерматомикозах — 3–4 нед;

при эритразме — 2–4 нед;

при разноцветном лишае — 1–3 нед.

Обычно для эрадикации возбудителя лечение следует продолжать на протяжении 2 нед после исчезновения клинических симптомов заболевания.

В случае отсутствия клинического эффекта на протяжении 4 нед лечения пациенту следует повторно обратиться к врачу на консультацию с целью проведения микробиологического исследования и коррекции терапии.

Что делать, если пропущено время нанесения мази клотримазол?

В случае, если пропущено время нанесения мази, следует как можно скорее нанести мазь на пораженный участок кожи.

В то же время, если уже практически настало время следующего нанесения мази, следует просто пропустить нанесение.

Можно ли применять мазь/крем клотримазол 1% у детей?

Нет, мазь/крем клотримазол 1% не рекомендуется применять в педиатрической практике.

При каких заболеваниях применяют крем клотримазол 1%?

Клотримазол крем 1% применяется при:

грибковых поражениях кожи, вызванных плесневыми грибами и грибами вида Candida, а также вида Trichophyton;

вторичных грибковых поражениях кожи;

кандидозном вульвите и кандидозном баланите.

Каковы особенности применения крема клотримазол 1%?

Не следует применять крем клотримазол 1% при кандидозном вульвите или кандидозном баланите одновременно с использованием латексных барьерных контрацептивов (презервативов, маточных колпачков или влагалищных диафрагм). Это связано с тем, что при одновременном применении крема с латексными контрацептивами снижается их прочность, что может привести к нежелательной беременности и заболеваниям, передающимся половым путем. Этот эффект временный, однако рекомендуется применять альтернативные методы контрацепции как минимум на протяжении 5 дней после применения крема клотримазол 1%.

Возможно развитие местных кожных реакций, связанных с содержанием в креме клотримазол 1% цетостеарилового спирта. Если такая реакция возникает, необходимо прекратить применение крема и обратиться к врачу для коррекции лечения.

Лечение при кандидозных поражениях кожи обычно составляет не менее 14 дней, при дерматофитных поражениях — не менее 1 мес.

Как применять крем клотримазол 1%?

Крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки.

Полоски крема 0,5 см в среднем достаточно для нанесения на участок кожи размером с ладонь.

Перед нанесением крема необходимо очистить и высушить пораженный участок кожи.

После нанесения крема необходимо вымыть руки водой с мылом.

Избегать попадания в глаза.

При каких заболеваниях применяются вагинальные таблетки клотримазол 100/200 мг?

Клотримазол в форме вагинальных таблеток применяют при грибковых вагинитах (преимущественно, вызванных грибами рода Саndida) и суперинфекции, обусловленной бактериями, чувствительными к клотримазолу.

Каковы особенности применения вагинальных таблеток клотримазола?

Таблетки применяются вагинально. Их нельзя глотать. Необходимо избегать контакта с глазами.

Лечение не следует проводить во время менструации. Рекомендуется планировать терапию так, чтобы курс заканчивался до начала менструации.

В случае если симптомы сохраняются дольше 7 дней не смотря на лечение, при рецидиве симптомов, особенно если они появляются повторно более 4 раз в год или на протяжении 2 мес после завершения курса терапии, необходимо обратиться к врачу.

Во время лечения необходимо избегать половых контактов во избежание передачи инфекции половому партнеру.

Не следует применять во время лечения латексные барьерные контрацептивы, поскольку может снизиться их прочность, что может привести к передаче инфекции и нежелательной беременности.

При сочетанном поражении влагалища и наружных половых органов следует применить комбинированное лечение вагинальными таблетками и кремом для наружного применения.

Половому партнеру рекомендуется одновременно пройти курс лечения с применением крема клотримазол 1% для наружного применения.

Во время курса лечения не следует использовать тампоны, вагинальные орошения, спермициды или другие лекарственные средства для вагинального применения.

В каких случаях нельзя применять вагинальные таблетки клотримазола без консультации врача?

Клотримазол, вагинальные таблетки — безрецептурный препарат.

В то же время сходные симптомы могут наблюдаться при различных заболеваниях. Рекомендуется обратиться к врачу для установления диагноза и подбора схемы лечения. Это важно, поскольку самолечение может привести к искажению симптомов (что затруднит в дальнейшем диагностику) и/или прогрессированию заболевания. Особенно важно обратиться к врачу, если грибковая инфекция рецидивирует чаще чем 1 раз в 3 мес, у пациентки или ее полового партнера в анамнезе были заболевания, передающиеся половым путем. А также если у больной ранее наблюдалась гиперчувствительность к производным имидазола или другим вагинальным противогрибковым препаратам.

Нельзя применять препарат без назначения врача, если у пациентки отмечается:

вагинальное кровотечение;

неприятный запах вагинальных выделений;

язвы вульвы или влагалища;

боль в нижней части живота;

дизурия (болезненные ощущения при мочеиспускании);

возникновение побочных реакций при применении вагинальных таблеток клотримазола;

повышение температуры тела до фебрильных цифр (выше 38 °С);

нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: при тошноте, рвоте, диарее;

боль в спине.

Существует ли риск системных эффектов при вагинальном применении клотримазола?

При применении клотримазола вагинально абсорбируется только небольшое количество клотримазола —3–10% от вводимой дозы. Учитывая, что абсорбированный клотримазол быстро метаболизируется в печени до неактивных метаболитов, риск системных эффектов при вагинальном применении препарата минимален.

Как применять таблетки вагинальные клотримазол 100/200 мг?

Обычно рекомендуемая доза составляет 1 вагинальную таблетку 1 раз в сутки, вечером перед сном. В среднем курс лечения составляет 6 дней.

Таблетки следует вводить максимально глубоко во влагалище. Наиболее удобно вводить препарат лежа на спине со слегка согнутыми ногами.

Если таблетки не растворяются полностью на протяжении ночи, следует проконсультироваться у врача, возможно, следует применять вагинальный крем. Лечение следует завершить до менструации, поскольку существует вероятность вымывания клотримазола менструальными выделениями.

Какие показания к применению клотримазола раствора для наружного применения 1%?

Клотримазол раствор для наружного применения 1% применяется при следующих поражениях кожи и слизистых оболочек:

вызванных дерматофитами;

обусловленных дрожжевыми грибами (в том числе при кандидозном стоматите);

вызванных плесневыми грибами;

разноцветном лишае (возбудитель — Malassezia furfur);

эритразме (вызывает Corynebacterium minutissimum).

Как применять клотримазол раствор 1% для наружного применения?

Клотримазол раствор 1% для наружного применения наносят на пораженные участки кожи 2–3 раза в сутки и слегка втирают.

Перед нанесением раствора кожу следует промыть теплой водой с мылом и высушить.

При грибковых поражениях слизистой оболочки рта 0,5–1 мл (что соответствует 10–20 каплям) раствора наносится на пораженные участки слизистой оболочки с помощью ватной палочки или тампона 3–4 раза в сутки.

Важно не принимать пищу и напитки в течение часа после применения препарата.

Какие побочные эффекты характерны для клотримазола?

Возможно развитие аллергических реакций, включая тяжелые анафилактические реакции (ангионевротический отёк Квинке, анафилактический шок).

Со стороны кожи могут наблюдаться эритема, появление пузырей, шелушения, сыпь, отек, зуд, боль, аллергический контактный дерматит, крапивница.

Также возможно возникновение боли в животе, дискомфорта в области влагалища и вульвы, боль в тазу, вагинальное кровотечение при применении клотримазола вагинально.