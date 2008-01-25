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Новости медицины и фармацииКак позаботиться о своем сердце в период беременности?

Как позаботиться о своем сердце в период беременности?

Опубликовано  07.07.2023

Джером Федершпиль (Jerome Federspiel), профессор акушерства и гинекологии Медицинской школы Университета Дьюка (Duke University School Of Medicine), США, дал советы женщинам о том, как заботиться о своем сердце в период беременности.

Беременность вызывает множество изменений в организме, но есть одно, которое может удивить многих женщин. Это изменение незаметно на первый взгляд и заключается в том, что к концу беременности сердцу приходится перекачивать в среднем почти на 50% больше крови, чем до периода беременности, а затем оно должно быстро вернуться к «нормальной работе» после родов. Большинство беременных хорошо переносят эти изменения. В то же время беременность может служить «стресс-тестом» для сердца, который может приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний у женщин, у которых ранее не выявляли сердечно-сосудистой патологии. Также беременность может затруднить лечение существовавших до беременности сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие же сердечно-сосудистые заболевания могут развиться в период беременности?

Наиболее часто в период беременности развивается сердечно-сосудистая патология, связанная с повышением артериального давления (преэклампсия и гестационная артериальная гипертензия), нарушениями сердечного ритма (аритмии) и снижением насосной функции сердечной мышцы (сердечная недостаточность).

В родильном центре Дьюка (Duke Birthing Center) врачи лечат беременных с повышенным артериальным давлением, врожденными и приобретенными пороками сердца и другими приобретенными заболеваниями сердца.

Высококачественная помощь специалистов по уходу за беременными с сердечно-сосудистыми заболеваниями может иметь решающее значение для обеспечения безопасного и счастливого исхода для матери и ребенка.

У женщин, у которых в период беременности отмечали осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, в дальнейшем повышен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенткам необходимо знать о повышенном риске развития кардиологической патологии и получать профилактическую помощь.

  • Совет № 1

Если у вас ранее диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы и вы планируете беременность, поговорите со своим лечащим врачом и подумайте о консультации кардиолога и акушер-гинеколога, прежде чем забеременеть. У многих пациенток, которые забеременели с диагностированным заболеванием сердца, может быть безопасная и успешная беременность. Консультация специалистов перед беременностью позволит спрогнозировать любые потенциальные осложнения в период беременности, убедиться, что лекарственные средства, которые вы принимаете, не противопоказаны в период беременности, разработать индивидуальную программу наблюдения и ухода в этот период.

  • Совет № 2

Спросите своего лечащего врача, подходит ли вам терапия низкими дозами ацетилсалициловой кислоты. Продемонстрировано, что для многих пациенток с факторами риска осложнений беременности, связанных с повышенным артериальным давлением, таких как преэклампсия, ежедневный прием низких доз ацетилсалициловой кислоты способствует профилактике развития осложнений.

  • Совет № 3

Если вы беременны и беспокоитесь о своем сердце, сообщите об этом своему лечащему врачу! Симптомы беременности и сердечно-сосудистых заболеваний в некоторых случаях схожи — например, многие беременные отмечают одышку и отеки ног в III триместр беременности. Некоторые симптомы, на которые следует обратить внимание, включают внезапное усиление усталости, потерю сознания (обморок), боль в груди, одышку, затрудненное дыхание в положении лежа, учащенное сердцебиение и внезапно развившийся отек ног. Важно, чтобы ваш лечащий врач знал о любых новых симптомах и проблемах, чтобы решить, необходимо ли проводить дальнейшее обследование, лечение или осуществлять специальный уход.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  07.07.2023

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