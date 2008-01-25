Хламидиоз: классификация, симптомы, диагностика и терапия

Что такое хламидиоз?

Хламидиоз, вызываемый бактериями Chlamydia trachomatis, передается половым путем. Хламидии представляют собой грамотрицательные бактерии с ДНК и РНК. Они способны синтезировать белки, липиды и нуклеиновые кислоты.

Хламидиоз чаще диагностируют у женщин, при этом заболевание может протекать бессимптомно. У пациенток хламидии могут поражать матку, фаллопиевы трубы и яичники (den Heijer C.D.J. et al., 2019). Хронический хламидиоз как у женщин, так и у мужчин вызывает множество осложнений, которые могут привести к бесплодию (Pawlikowska-Warych M. et al., 2014).

Перинатальное заражение плода хламидиями может спровоцировать:

преждевременный разрыв плодных оболочек и ранние роды;

низкую массу тела при рождении;

мертворождение;

конъюнктивит и пневмонию у новорожденных.

Нелеченый хламидиоз может стать причиной окулоурогенитальной инфекции — паратрахомы (фолликулярный конъюнктивит) или трахомы (поражение роговицы и конъюнктивы) — основной причины слепоты у мужчин и женщин. После анального секса без использования барьерных контрацептивов (например презерватива) может сформироваться венерическая лимфогранулема, которая вызывает хронический проктит, ректальный стеноз и генитальную лимфедему (Phillips J.A., 2019).

Причины возникновения хламидиоза

Причиной заболевания может быть неиспользование презерватива при случайных половых контактах.

Как передается хламидиоз?

Хламидиоз передается преимущественно при вагинальном, анальном и оральном сексе и может вызывать уретрит и эпидидимит у мужчин, цервицит у женщин; пельвиоперитонит, перигепатит, урогенные артриты у представителей обоего пола.

Классификация болезни

Хламидиоз у мужчин и женщин может быть:

острым и подострым (заболевание длится до 2 мес);

хроническим (заболевание более 2 мес или с неустановленной продолжительностью). Протекает торпидно с обострениями по типу острого или подострого уретрита;

латентным.

Острый и подострый уретрит, вызванный хламидиями, разделяют на:

передний уретрит — воспалительный процесс ограничивается только передним отрезком мочеиспускательного канала;

тотальный уретрит — воспалительный процесс распространяется проксимальнее внешнего сфинктера уретры.

Без необходимой терапии через несколько дней или недель симптомы острого уретрита исчезают, а воспаление приобретает подострое или торпидное течение.

Обострения хламидийной инфекции возникают после употребления алкоголя, острой пищи, полового акта, переохлаждения.

Симптомы хламидиоза

Симптомы у мужчин

Признаки хламидиоза у мужчин:

выделения из уретры (серозные или серозно-гнойные);

дизурия;

признаки эпидидимита или простатита (поллакиурия, никтурия, вялая струя мочи, странгурия);

аноректальные выделения;

конъюнктивит;

артралгия.

Симптомы у женщин

Признаки хламидиоза у женщин:

гнойные выделения из влагалища;

боль в надлобковой области живота;

наличие посткоитальных или межменструальных кровотечений;

дизурия;

аноректальные выделения;

конъюнктивит;

артралгия.

Врач может диагностировать у женщины: эндоцервицит, уретрит, парауретрит, бартолинит, а также эндометрит, сальпингит или сальпингоофорит, пельвиоперитонит и перигепатит.

Хламидиоз у женщин в около 30% случаев протекает с характерными симптомами для слизисто-гнойного цервицита. Хламидиоз может вызывать уретральный синдром (дизурию, боль в уретре, боль в пояснице).

У 4–11% беременных хламидиоз протекает бессимптомно. Патогномоничных симптомов хламидиоза при беременности не существует. Установление диагноза осуществляется на основании данных лабораторного исследования. Наибольшее количество случаев недонашивания беременности отмечено у женщин, в плазме крови которых содержатся IgM к хламидийному антигену, а в шейковом канале матки — С. trachomatis (острая инфекция). Наличие IgG при отсутствии IgM в крови и наличии С. trachomatis в шейке матки свидетельствует о неактивной форме инфекции и об определенной степени иммунной защиты организма, а соответственно — о меньшей степени воздействия возбудителя на плод. Частая клиническая форма хламидиоза у беременных — цервицит.

Возможные осложнения хламидиоза

У мужчин распространение инфекционного агента из уретры через семявыводящие протоки на придатки и яички приводит к развитию эпидидимита, периорхоэпидидимита, орхоэпидидимита, фуникулита и бесплодию. У женщин хламидиоз может стать причиной воспалительных заболеваний органов малого таза, бесплодия.

Существуют экстрагенитальные осложнения у мужчин и женщин: офтальмохламидиоз, артриты, уретроокулосиновиальный синдром, а также фарингит и проктит. У мужчин чаще диагностируют экстрагенитальные осложнения.

Методы диагностики

Существуют такие методы диагностики заболевания:

цитологический анализ;

культуральный метод;

иммуноцитологический метод (прямая иммунофлюоресценция или реакция иммунофлюоресценции);

иммуноферментный анализ;

полимеразная цепная реакция;

также разработаны новые методы генотипирования хламидий с высоким разрешением с использованием нескольких локусов, такие как мультилокусное типирование последовательности (multilocus sequence typing — MLST) и множественное локусное типирование с переменным числом тандемных повторов (multiple loci variable number of tandem repeats — MLVA) (Rawre J. et al., 2017);

уретроскопия — при хроническом хламидийном уретрите выявляют изменения слизистой оболочки, соответствующие картине мягкого, переходного или твердого инфильтрата.

Терапия при хламидиозе

В случае возникновения у одного партнера хламидиоза проводится одновременное лечение половых партнеров по эпидемиологическим показаниям. При этой патологии врач назначает антибиотикотерапию (препараты группы тетрациклинов, макролиды или фторхинолоны).

Схема лечения при хламидиозе включает антибиотикотерапию, прием антимикотических препаратов, местное лечение.

Назначение антибиотиков при хламидиозе:

доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 7 дней;

или азитромицин перорально 1,0 г в 1-й день, далее по 0,5 г 1 раз в сутки в течение 3 дней;

или кларитромицин — перорально по 250 мг 2 раза в сутки 7–14 дней;

или рокситромицин перорально по 0,3 г 2 раза в сутки 10–14 дней.

при венерической лимфогранулеме: доксициклин перорально 100 мг 2 раза в сутки или эритромицин перорально 500 мг 4 раза в сутки 21 день (Peyriere H. et al., 2018).

Антимикотические препараты с целью профилактики кандидоза: флуконазол — перорально по 50 мг через день до 10 дней.

В период беременности (II и III триместр) и лактации при хламидиозе назначают следующие антибиотики: эритромицин — перорально по 500 мг 2 раза в сутки в течение 7 дней, или спирамицин — перорально 3 000 000 МЕ 2 раза в сутки в течение 7–10 дней (Протокол оказания медицинской помощи больным мочеполовым хламидиозом).

Профилактика болезни

С целью профилактики хламидиоза важно информирование мужчин и женщин об инфекциях, которые передаются половым путем. Сексуально активным женщинам рекомендовано проходить ежегодный скрининг на хламидиоз для предотвращения его осложнений.