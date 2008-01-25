Глицин: основные характеристики, показания, противопоказания

Что такое глицин и когда его нужно принимать?

Глицин — альфа-аминокислота, содержащаяся в организме человека. Он синтезируется из холина, серина, гидроксипролина и треонина посредством почечного и печеночного метаболизма. Эта аминокислота действует как предшественник ключевых метаболитов с низкой молекулярной массой (креатина, глутатиона, пуринов и порфиринов). Неклеточные структурные белки эластин и коллаген также состоят из глицина (Razak M.A. et al., 2022).

Прием препарата глицина эффективен при нарушении обмена веществ у пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями, некоторыми воспалительными заболеваниями, ожирением, новообразованиями и сахарным диабетом. Глицин также улучшает качество сна и неврологические функции (Razak M.A. et al., 2022).

Основные свойства глицина

В центральной нервной системе глицин играет роль нейротрансмиттера. Он оказывает несколько защитных эффектов, включая противовоспалительный, иммуномодулирующий и прямой цитопротекторный. Глицин действует на воспалительные клетки, такие как макрофаги, подавляя активацию факторов транскрипции и образование свободных радикалов, а также воспалительных цитокинов (Zhong Zhiet et al., 2003). Он также способствует конъюгации желчных кислот, абсорбции и перевариванию жирорастворимых витаминов и липидов.

Влияние глицина на состояние кожи

Одним из компонентов белка кожи коллагена является глицин. Вместе с другими аминокислотами (пролином и гидроксипролином) и электролитами он благоприятно влияет на состояние кожи. С возрастом уровень естественного коллагена в организме снижается, в результате чего кожа теряет свою упругость. Аминокислота глицин помогает укрепить основной матрикс кожи (она становится более упругой), восстанавливать и регенерировать ее. Пероральный прием глицина уменьшает выраженность морщин и оказывает положительное влияние на синтез дермального матрикса (повышается содержание проколлагена I типа и эластина) (Proksch E. et al., 2014).

Эффективность глицина при остеоартрите

Способность аминокислоты глицина поддерживать синтез коллагена способствует правильному функционированию костей и суставов, помогая противодействовать возрастным дегенерациям. Кроме того, прием препарата глицина способствует регенерации хряща за счет усиления синтеза коллагена, что может помочь в лечении и профилактике остеоартрита (de Paz-Lugo P. et al., 2018).

Эффективность глицина при бессоннице

Согласно результатам исследования у людей с бессонницей, которые принимали препарат глицина в дозе 3 г перед сном, по субъективным оценкам, улучшались качество и эффективность сна. Также он уменьшает дневную сонливость и улучшает выполнение различных задач (Wataru Yamadera et al., 2016).

Применение глицина для укрепления мышц

Атрофия отдельных мышц возникает при иммобилизации гипсовой повязкой или денервации (у больных с травмами спинного мозга). Атрофия мышц происходит систематически у лиц пожилого возраста (саркопения) как физиологическая реакция на голодание или недоедание. Также атрофия мышц возможна при хроническом обструктивном заболевании легких, онкологической кахексии, сахарном диабете, почечной недостаточности, сердечной недостаточности, синдроме Кушинга, сепсисе, ожогах и травмах (Shenhav Cohen et al., 2015). Согласно результатам исследования, аминокислота глицин снижает экспрессию генов, связанных с распадом мышечного белка при раковой кахексии (Daniel J Ham et al., 2016).

Эффективность глицина при сердечно-сосудистых заболеваниях

Аминокислота глицин оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Она защищает от оксидативного стресса при некоторых патологических состояниях и необходима для биосинтеза структурных белков, таких как эластин. Нарушение биосинтеза структурных белков приводит к нарушению образования эластина в аорте. Это связано с изменением эластических свойств аорты, что может приводить к развитию артериальной гипертензии (El Hafidi M. et al., 2006). Прием препарата глицина снижает риск возникновения острого инфаркта миокарда у пациентов, у которых диагностирована стенокардия (Yunpeng Ding et al., 2016).

Эффективность глицина при алкогольной интоксикации

Препарат глицина эффективен для защиты печени от влияния алкоголя, поскольку уменьшает воздействие продуктов его метаболизма (ацетальдегид). Глицин защищает от опосредованного свободными радикалами оксидативного стресса мембраны эритроцитов плазмы крови и гепатоцитов при алкогольном поражении печени (Senthilkumar R. et al., 2004).

Согласно результатам исследования in vivo, аминокислота глицин подавляет пролиферацию эндотелиальных клеток и ангиогенез, что позволяет предотвратить развитие гепатита и злокачественных новообразований печени (Razak M.A. et al., 2022).

Эффективность глицина при ишемическом инсульте

Согласно результатам исследования, у пациентов с острым ишемическим инсультом (менее 6 ч) после приема препарата глицина (1–2 г в сутки) наблюдается позитивная динамика клинического исхода. На 3-и сутки после приема препарата глицина нормализуются титры аутоантител к NMDA-связывающим белкам (специфические белки, которые вырабатываются иммунной системой к NMDA-рецепторам нейроцитов, высокий титр этих антител может привести к развитию аутоиммунного энцефалита) в плазме крови. Также снижаются уровни глутамата и аспартата, повышается концентрация гамма-аминомасляной кислоты, снижается уровень реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты в спинномозговой жидкости (Gusev E.I. et al., 2000).

Эффективность глицина в трансплантологии

Хранение донорских органов для трансплантации в гипотермических условиях приводит к их ишемическому реперфузионному повреждению, которое является основной причиной отторжения трансплантата. Глицин уменьшает ишемически-реперфузионное повреждение печени и улучшает выживаемость трансплантата. Также он предотвращает апоптоз первично культивируемых синусоидальных эндотелиальных клеток в условиях депривации сосудистого эндотелиального фактора роста (Zhang Y. et al., 2000).

Показания к приему глицина

Глицин применяют:

для повышения умственной работоспособности;

для снижения стресса, психоэмоционального напряжения;

при совершении поступков, противоречащих нормам поведения в социуме;

при заболеваниях нервной системы функционального или органического генеза;

при эмоциональной нестабильности;

при бессоннице;

при нарушении мозгового кровообращения по ишемическому типу (Компендиум).

Правильное применение препаратов глицина: суточная норма

Согласно результатам исследования эндогенный синтез глицина составляет около 3 г в сутки, в то время как обычное потребление с пищей составляет около 2,5 г в день (Meléndez-Hevia E. et al., 2009). Количество глицина, вырабатываемого в организме, недостаточно для удовлетворения общих потребностей, и этот дисбаланс сохраняется даже при употреблении аминокислоты глицина, содержащейся в продуктах питания (бобовых, рыбе, молоке, кефире, йогурте, сливках, твороге, сыре, масле, мясе, свекле, моркови, баклажанах, грибах, цельнозерновых продуктах, орехах). Поэтому по назначению врача восполнить дефицит можно с помощью приема препаратов глицина.

Глицин выпускают в форме таблеток сублингвальных по 50 и 100 мг или таблеток кишечно-растворимых (Государственный реестр лекарственных средств Украины).

Как принимать глицин? Показания к приему, дозирование:

при заболеваниях нервной системы функционального или органического характера — по 100 мг глицина 2–3 раза в сутки;

при бессоннице — по 50–100 мг за 20 мин до сна;

при инсульте (ишемическом) — по 1000 мг в течение первых 3–6 ч после развития нарушения кровообращения головного мозга. В первые 5 дней — по 1 г в сутки, в следующие дни на протяжении месяца — по 100–200 мг 3 раза в день;

при алкоголизме — по 100 мг 2–3 раза в сутки;

максимальная суточная доза глицина составляет 300 мг (Компендиум).

Назначение препарата глицина при беременности и в период кормления грудью не исследовали.

Противопоказания к приему глицина

Глицин противопоказан при повышенной сенсибилизации к препарату и его компонентам, при систолическом артериальном давлении ниже 90 мм.рт.ст. и детям в возрасте младше 3 лет (Компендиум).

Побочные эффекты

У некоторых пациентов возможны следующие побочные эффекты: ринит, конъюнктивит, крапивница, дискомфорт в горле, общая слабость (Компендиум).

Положительное влияние глицина на организм

С помощью аминокислоты глицина в центральной нервной системе осуществляется передача электрического импульса из нервной клетки через синаптическое пространство. Глицин выполняет множество функций, таких как антиоксидантная, противовоспалительная, криозащитная и иммуномодулирующая, в периферических и нервных тканях. Пероральный прием препаратов глицина эффективен при метаболических нарушениях у людей с заболеваниями сердца, воспалениями, раком, сахарным диабетом, а также ожирением.