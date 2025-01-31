Гастрит, или воспаление слизистой оболочки желудка — полиэтиологическое заболевание, одной из причин которого является сильный психоэмоциональный стресс. Ему особенно подвержены люди, работающие в условиях высокой ответственности и эмоционального напряжения, а также те, кто склонен к тревожности и имеет трудности с управлением стрессом. В современной гастроэнтерологии такое состояние рассматривается как яркий пример психосоматической патологии, где эмоциональное состояние напрямую влияет на физическое здоровье.

Гастрит на фоне стресса может развиваться как остро — после сильного эмоционального потрясения, так и постепенно — на фоне хронического воздействия стрессовых факторов. В отличие от других форм гастрита, его особенностью является тесная связь обострений с психоэмоциональным состоянием человека: они часто совпадают с моментами повышенного напряжения на работе, в семье или других сферах жизни.

Почему возникает стресс-индуцированный гастрит?

Развитие стресс-индуцированного гастрита тесно связано с реакцией нервной системы на эмоциональное напряжение. Когда на человека воздействуют стрессовые факторы, активируется симпатическая нервная система. Происходит выброс гормонов стресса — адреналина, норадреналина и кортизола. Они повышают секрецию соляной кислоты париетальными клетками слизистой оболочки желудка.

В норме слизистая оболочка желудка защищена специальным слоем слизи. В ее состав входят бикарбонаты, которые нейтрализуют соляную кислоту. При стрессе активность поверхностного эпителия, продуцирующего слизь, снижается, регенерация клеток замедляется, что создает условия для развития воспалительного процесса в стенке желудка.

Также нарушается кровоснабжение желудка вследствие спазма сосудов, питающих его стенки. Недостаточное кровоснабжение вызывает кислородное голодание тканей, делая их более уязвимыми к повреждающему действию кислоты и пищеварительных ферментов. Кроме того, при стрессе меняется состав защитной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, что дополнительно ослабляет местный иммунитет.

Постоянное эмоциональное напряжение сопровождается длительным нарушением защитных механизмов желудка. При этом организм не успевает восстанавливать поврежденные участки слизистой оболочки, что создает благоприятные условия для развития хронического воспаления. В результате формируется порочный круг: стресс увеличивает выраженность воспаления, а воспаление, в свою очередь, становится дополнительным источником стресса для организма.

Симптомы заболевания

Для клинической картины гастрита характерны следующие проявления:

боль в верхней части живота (эпигастральной области) — проявляется по-разному у каждого пациента. Некоторые описывают ее как жгучую и острую, другие — как тупую и ноющую. На степень тяжести болевого синдрома влияет прием пищи, эмоциональное состояние, время суток и другие факторы. Часто пациенты отмечают, что выраженность болевых ощущений увеличивается именно в моменты повышенного уровня стресса или тревоги;

изжога — возникает вследствие чрезмерной выработки желудочного сока и его проникновения в пищевод. Пациенты описывают это ощущение как жжение или горение, поднимающееся от желудка к горлу. Особенно часто изжога проявляется после приема острой, кислой или жирной пищи;

нарушения пищеварения — проявляются в виде тяжести после еды, вздутия живота, чувства переполненности даже после небольших порций пищи и др. Симптомы развиваются вследствие воспалительного процесса, затрагивающего как желудок, так и двенадцатиперстную кишку, что существенно нарушает процесс переваривания и усвоения пищи;

снижение аппетита — в состоянии эмоционального напряжения организм перенаправляет свои ресурсы на борьбу со стрессом, при этом чувство голода подавляется. Многие пациенты отмечают полное отсутствие желания есть или даже отвращение к пище, которая раньше казалась привлекательной. Снижение аппетита сопровождается уменьшением массы тела;

тошнота и рвота — могут возникать как на голодный желудок, так и после приема пищи. Выраженность тошноты обычно увеличивается в моменты повышенной тревожности. Рвота может приносить временное облегчение. Интенсивность симптомов варьирует от незначительного подташнивания до тяжелой формы тошноты с частыми позывами к рвоте.

Осложнения стресс-индуцированного гастрита

Наиболее опасные осложнения воспаления слизистой оболочки желудка:

перфорация язв желудка — если воспалительный процесс разрушает все оболочки стенки желудка, в ней формируется сквозное отверстие. Клиническая картина характеризуется внезапной острой болью в верхней части живота, которая быстро распространяется по всему животу. Пациенты описывают эту боль как «кинжальную». При перфорации показано немедленное хирургическое вмешательство, так как содержимое желудка, попадая в брюшную полость, вызывает тяжелое воспаление — перитонит;

желудочно-кишечное кровотечение — возникает при разрыве кровеносных сосудов в стенке желудка. Оно может проявляться как явно — рвотой с кровью или черным дегтеобразным стулом, так и скрыто — постепенным развитием анемии. При значительной кровопотере развивается слабость, головокружение, учащенное сердцебиение и бледность кожных покровов;

обезвоживание при гастрите — развивается постепенно вследствие частой рвоты и нарушения всасывания жидкости в желудочно-кишечном тракте. Характерные симптомы: сухость во рту, темная концентрированная моча, снижение эластичности кожи, головокружение при вставании. В тяжелых случаях обезвоживание сопровождается нарушением работы почек, сгущением крови и развитием тромбозов.

Немедикаментозные методы лечения

Основные направления немедикаментозного лечения гастрита, ассоциированного со стрессом:

диетическое питание — основа рациона — нежирные сорта мяса, приготовленные на пару или отварные, каши на воде, отварные овощи и запеченные фрукты. Из рациона следует полностью исключить жареные блюда, копчености, маринады, острые специи и соусы, газированные напитки и крепкий кофе. Прием пищи должен быть дробным — небольшими порциями 5–6 раз в сутки, что помогает снизить нагрузку на воспаленную слизистую оболочку желудка и способствует большему усвоению питательных веществ;

физическая активность — регулярные умеренные нагрузки стимулируют выработку эндорфинов, которые естественным образом снижают уровень стресса. Наиболее полезными считаются аэробные упражнения средней интенсивности: ходьба, плавание, велосипедные прогулки, легкий бег. Важно заниматься систематически, начиная с низких нагрузок и постепенно повышая их интенсивность. Оптимальная продолжительность тренировок — 30–40 мин 3–4 раза в неделю;

когнитивная психотерапия — помогает выявить и изменить деструктивные мысли и поведенческие паттерны, которые провоцируют стрессовые реакции;

техника раскрывающих интервенций — позволяет осознать глубинные причины тревоги и найти более эффективные способы совладания со стрессом;

семейная психотерапия — эффективна, когда источником стресса являются конфликты в семье. Она помогает улучшить коммуникацию между членами семьи и создать поддерживающую благоприятную атмосферу;

групповая психотерапия предоставляет возможность обмена опытом с людьми, имеющими схожие проблемы, что уменьшает чувство изоляции и помогает выработать новые стратегии преодоления эмоционального напряжения.

Фармакотерапия

Медикаментозное лечение стрессового гастрита включает: