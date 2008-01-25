Фамотидин: вопросы и ответы

Фамотидин — это препарат, применяемый для снижения кислотности желудочного сока. Данное лекарственное средство снижает как концентрацию соляной кислоты, так и объем желудочной секреции, в то время как выработка пепсина остается пропорциональной объему выделенного желудочного сока. И у здоровых добровольцев, и у лиц с гиперсекрецией фамотидин ингибирует как базальную и ночную, так и стимулированную пентагастрином, бетазолом, кофеином, инсулином или физиологическим вагальным рефлексом секрецию.

К какой группе препаратов относится фамотидин?

Фамотидин — мощный конкурентный ингибитор Н 2 -гистаминовых рецепторов. Основным клинически значимым фармакологическим действием препарата является угнетение секреции желудочного сока.

Для чего применяют фамотидин?

Фамотидин чаще всего назначают для снижения секреции желудочного сока при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гиперацидном гастрите, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, синдроме Золлингера — Эллисона, а также для предотвращения аспирации желудочного содержимого при проведении анестезии.

Какие существуют формы выпуска фамотидина?

Фамотидин под разными торговыми названиями выпускается в форме таблеток для приема внутрь и лиофилизата для раствора для инъекций.

Как правильно применять фамотидин парентерально?

Парентерально препарат можно применять только в стационаре и у больных, которые не могут принимать фамотидин перорально. Как только появится возможность, следует перейти на прием таблеток. Обычная доза фамотидина для парентерального введения взрослым (внутривенно — в/в) — 20 мг 2 раза в сутки (каждые 12 ч).

Как применять фамотидин в операционной?

Перед проведением общей анестезии для предупреждения аспирации желудочного содержимого взрослым вводят в/в 20 мг препарата утром в день операции или не менее чем за 2 ч до ее проведения. Начальная в/в доза для взрослых не должна превышать 20 мг.

Как правильно принимать таблетки фамотидина — до еды или после?

Фамотидин не влияет на уровень гастрина и на процессы опорожнения желудка, поэтому препарат можно принимать независимо от приема пищи.

Когда принимают фамотидин?

Эффект при однократном приеме фамотидина лучше всего проявляется, если применять препарат вечером перед сном. Однако при приеме фамотидина 2 раза в сутки, первую дозу следует принять утром, вторую — вечером перед сном.

Как применять таблетки фамотидина?

Общий принцип — таблетку фамотидина глотают целиком, не разжевывая, запивая стаканом воды, независимо от приема пищи.

Как применять фамотидин при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки?

Рекомендуемая доза составляет 40 мг 1 раз в сутки перед сном. Продолжительность лечения — 4–8 нед.

Как применять фамотидин для профилактики рецидивов язвы?

Для профилактики рецидивов язвы после достижения терапевтического эффекта применяют поддерживающую дозу: 1 таблетка 20 мг 1 раз в сутки перед сном. Продолжительность лечения — 1–4 нед.

Как применять фамотидин при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни?

Фамотидин при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни применяют по 1 таблетке 20 мг или 40 мг (в зависимости от тяжести заболевания) 2 раза в сутки (1 таблетка утром и 1 вечером) в течение 6–12 нед.

Как применять фамотидин при синдроме Золлингера — Эллисона?

Начальная доза обычно составляет 20 мг каждые 6 ч у пациентов, у которых ранее не применяли антисекреторную терапию. Затем дозу необходимо откорректировать в зависимости от состояния больного.

Как применять фамотидин при переходе с другого антацидного препарата?

Пациенты, которые ранее применяли другое H 2 -антигистаминное средство, могут перейти на прием фамотидина с применением наиболее высокой стартовой дозы — 40 мг каждые 6 ч. Дозу корректируют в зависимости от уровня секреции желудочного сока, а также от клинического состояния больного. Применение препарата должно длиться, пока для этого есть клинические показания. Суточную дозу можно повышать в случае необходимости, в зависимости от индивидуальных характеристик пациента, до достижения оптимальной дозы. Согласно данным литературы, максимальные дозы фамотидина, которые применяли у пациентов с тяжелыми формами заболеваний, составляли до 160 мг каждые 6 ч.

Можно ли применять фамотидин у беременных?

Фамотидин применять в период беременности не рекомендуется, поскольку нет однозначных данных о его безопасности. Однако известно, что молекула фамотидина проникает через плаценту и потенциально может оказывать некоторое влияние на плод.

Какие производители выпускают фамотидин?

В украинских аптеках представлен фамотидин как отечественного производства, так и зарубежного.