Сахарный диабет диагностирован у более 37 млн жителей США. Из них у 90–95% выявлен сахарный диабет II типа.

Проведено исследование фазы 3 еженедельных инъекций инсулина длительного действия икодек (icodec). В исследовании проанализирована эффективность препарата по сравнению с ежедневными инъекциями инсулина длительного действия деглюдек (degludec).

В исследовании показано, что снижение уровня глюкозы в плазме крови было более выраженным при еженедельном введении препарата инсулин икодек, чем при ежедневном введении препарата инсулин деглюдек. Период наблюдения в исследовании составил 26 нед.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA».

Сахарный диабет II типа развивается вследствие резистентности клеток к действию гормона инсулина, что приводит к повышению уровня глюкозы в плазме крови. Лечение сахарного диабета II типа включает модификацию образа жизни и применение неинсулиновых сахароснижающих лекарственных средств. При неэффективности такой терапии пациентам рекомендуются препараты инсулина.

В настоящее время препараты на основе инсулина для лечения сахарного диабета II типа необходимо вводить ежедневно. Ежедневные инъекции, однако, могут быть обременительными для пациентов, что приводит к плохой приверженности лечению.

Исследования свидетельствуют, что еженедельные инъекции улучшают приверженность лечению по сравнению с ежедневными инъекциями.

В исследованиях установлено, что плохая приверженность инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом приводит к повышенному риску летального исхода и декомпенсации заболевания, требующей госпитализации.

Таким образом, повышение уровня приверженности к лечению является ключом к улучшению показателей здоровья и качества жизни пациентов с сахарным диабетом.

В исследовании приняли участие 588 человек из 11 стран, включая США, Аргентину и Китай. Средний возраст участников — 58 лет, более 1/ 3 участников — женщины.

На момент включения в исследование все участники принимали неинсулиновые сахароснижающие препараты. Участники были рандомизированы на 3 группы: участники 1-й группы получали инъекции инсулина icodec 1 раз в неделю, 2-й группы – инсулин degludec ежедневно и 3-й группы — плацебо ежедневно. Исследователи отметили, что уровень глюкозы в крови натощак и масса тела существенно не отличались у участников, принимавших инсулин icodec и инсулин degludec.

Затем у участников периодически определяли уровень гемоглобина A1c (HBA1c). Гемоглобин A1c (HBA1c) — это показатель среднего уровня глюкозы в крови за предыдущие 3 мес. При анализе полученных данных выявлено, что у участников группы инсулин icodec уровень гемоглобина A1c снизился в среднем с 8,6 до 7%. Между тем уровень HBA1c во 2-й группе снизился в среднем с 8,5 до 7,2%.

Каковы побочные эффекты препарата инсулина длительного действия icodec? Исследователи отметили, что с момента начала исследования и за период наблюдения у 8,9% участников группы инсулин icodec и 5,8% участников группы инсулин degludec отмечена гипогликемия. Другие нежелательные явления выявлены у 177 (60,4%) пациентов 1-й группы и у 167 (56,8%) — 2-й группы.

Исследование также имело ряд ограничений. Так, продолжительность исследования составляла 26 нед, соответственно, долгосрочные эффекты остаются неизвестными. Кроме того, участникам не проводился непрерывный мониторинг уровня глюкозы в плазме крови.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования эффективности и безопасности препарата инсулина для еженедельного введения — инсулина icodec, прежде всего для определения риска развития гипогликемии на фоне его применения.

По материалам www.medicalnewstoday.com