Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЕженедельные инъекции инсулина станут новой реальностью терапии сахарного диабета II типа?

Еженедельные инъекции инсулина станут новой реальностью терапии сахарного диабета II типа?

Опубликовано  12.07.2023

Сахарный диабет диагностирован у более 37 млн жителей США. Из них у 90–95% выявлен сахарный диабет II типа.

Проведено исследование фазы 3 еженедельных инъекций инсулина длительного действия икодек (icodec). В исследовании проанализирована эффективность препарата по сравнению с ежедневными инъекциями инсулина длительного действия деглюдек (degludec).

В исследовании показано, что снижение уровня глюкозы в плазме крови было более выраженным при еженедельном введении препарата инсулин икодек, чем при ежедневном введении препарата инсулин деглюдек. Период наблюдения в исследовании составил 26 нед.

Результаты исследования опубликованы в журнале «JAMA».

Сахарный диабет II типа развивается вследствие резистентности клеток к действию гормона инсулина, что приводит к повышению уровня глюкозы в плазме крови. Лечение сахарного диабета II типа включает модификацию образа жизни и применение неинсулиновых сахароснижающих лекарственных средств. При неэффективности такой терапии пациентам рекомендуются препараты инсулина.

В настоящее время препараты на основе инсулина для лечения сахарного диабета II типа необходимо вводить ежедневно. Ежедневные инъекции, однако, могут быть обременительными для пациентов, что приводит к плохой приверженности лечению.

Исследования свидетельствуют, что еженедельные инъекции улучшают приверженность лечению по сравнению с ежедневными инъекциями.

В исследованиях установлено, что плохая приверженность инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом приводит к повышенному риску летального исхода и декомпенсации заболевания, требующей госпитализации.

Таким образом, повышение уровня приверженности к лечению является ключом к улучшению показателей здоровья и качества жизни пациентов с сахарным диабетом.

В исследовании приняли участие 588 человек из 11 стран, включая США, Аргентину и Китай. Средний возраст участников — 58 лет, более 1/3 участников — женщины.

На момент включения в исследование все участники принимали неинсулиновые сахароснижающие препараты. Участники были рандомизированы на 3 группы: участники 1-й группы получали инъекции инсулина icodec 1 раз в неделю, 2-й группы – инсулин degludec ежедневно и 3-й группы — плацебо ежедневно. Исследователи отметили, что уровень глюкозы в крови натощак и масса тела существенно не отличались у участников, принимавших инсулин icodec и инсулин degludec.

Затем у участников периодически определяли уровень гемоглобина A1c (HBA1c). Гемоглобин A1c (HBA1c) — это показатель среднего уровня глюкозы в крови за предыдущие 3 мес. При анализе полученных данных выявлено, что у участников группы инсулин icodec уровень гемоглобина A1c снизился в среднем с 8,6 до 7%. Между тем уровень HBA1c во 2-й группе снизился в среднем с 8,5 до 7,2%.

Каковы побочные эффекты препарата инсулина длительного действия icodec? Исследователи отметили, что с момента начала исследования и за период наблюдения у 8,9% участников группы инсулин icodec и 5,8% участников группы инсулин degludec отмечена гипогликемия. Другие нежелательные явления выявлены у 177 (60,4%) пациентов 1-й группы и у 167 (56,8%) — 2-й группы.

Исследование также имело ряд ограничений. Так, продолжительность исследования составляла 26 нед, соответственно, долгосрочные эффекты остаются неизвестными. Кроме того, участникам не проводился непрерывный мониторинг уровня глюкозы в плазме крови.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования эффективности и безопасности препарата инсулина для еженедельного введения — инсулина icodec, прежде всего для определения риска развития гипогликемии на фоне его применения.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  12.07.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости