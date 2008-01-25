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Новости медицины и фармацииЕМА против использования ивермектина при COVID-19

ЕМА против использования ивермектина при COVID-19

Опубликовано  23.03.2021

Европейское агентство по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) проанализировало последние данные об использовании ивермектина для профилактики и лечения COVID-19 и пришло к выводу, что имеющаяся информация не подтверждает целесообразность его использования при COVID-19 вне хорошо спланированных клинических исследований. В странах ЕС ивермектин в форме таблеток одобрен для лечения некоторых паразитарных инвазий, а в формах для местного применения — для лечения кожных заболеваний, таких как розацеа. Ивермектин также разрешен к применению в ветеринарии.

Препараты ивермектина не разрешены для применения при COVID-19 в ЕС, и EMA не получало никаких заявок на такое использование. В то же время Словакия и Чехия разрешили применение по данному показанию.

После недавних сообщений в средствах массовой информации и публикаций об использовании ивермектина EMA был проведен обзор последних опубликованных данных лабораторных, наблюдательных и клинических исcледований и метаанализов. Лабораторные исследования показали, что ивермектин может блокировать репликацию SARS-CoV-2 (вируса, вызывающего COVID-19), но при гораздо более высоких концентрациях ивермектина, чем те, которые достигаются с помощью разрешенных в настоящее время доз. Результаты клинических исследований были разными: одни показали отсутствие пользы, а другие сообщали о потенциальном положительном эффекте. Большинство исследований, рассмотренных EMA, были небольшими и имели ограничения, включая различные режимы дозирования и использование сопутствующих лекарств. Таким образом, EMA пришло к выводу, что имеющихся в настоящее время доказательств недостаточно для поддержки использования ивермектина при COVID-19 вне клинических исследований.

Хотя ивермектин, как правило, хорошо переносится в дозах, разрешенных для других показаний, побочные эффекты могут усиливаться при применении гораздо более высоких доз, которые потребуются для получения эффективных против вируса концентраций ивермектина в легких. Следовательно, нельзя исключить токсичность при использовании ивермектина в дозах, превышающих утвержденные. Необходимы дальнейшие хорошо спланированные рандомизированные исследования, чтобы сделать выводы о том, является ли продукт эффективным и безопасным для профилактики и лечения COVID-19.

По материалам ema.europa.eu

Опубликовано  23.03.2021

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