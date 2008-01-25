Дротаверин: вопросы и ответы
Дротаверин — это миотропный спазмолитик. Препарат купирует и предотвращает спазмы гладких мышц различных органов независимо от их локализации, функции и иннервации. По химической структуре и свойствам дротаверин подобен папаверину, однако значительно превосходит последний по выраженности и продолжительности спазмолитического действия. Оказывает вазодилатирующий эффект, умеренно снижает артериальное давление, увеличивает минутный объем кровообращения.
Как действует дротаверин?
Дротаверин — производное изохинолина, которое оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру путем ингибирования действия фермента фосфодиэстеразы 4 (ФДЭ-4), что приводит к повышению концентрации циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), и благодаря инактивации легкой цепочки киназы миозина — расслаблению гладких мышц.
In vitro дротаверин подавляет действие фермента ФДЭ-4 и не влияет на действие изоферментов фосфодиэстеразы 3 (ФДЭ-3 и фосфодиэстеразы 5 (ФДЭ-5). ФДЭ IV имеет большое функциональное значение для снижения сократительной активности гладких мышц, поэтому избирательные ингибиторы этого фермента могут применяться при состояниях, связанных с мышечным гипертонусом, а также различных заболеваниях, во время которых возникают спазмы желудочно-кишечного тракта.
В клетках гладких мышц миокарда и сосудов цАМФ гидролизируется в основном изоферментом ФДЭ-3, поэтому дротаверин является спазмолитическим средством, которое не вызывает значительных побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы.
Дротаверин эффективен при спазмах гладкой мускулатуры как нервного, так и мышечного происхождения. Он действует на гладкую мускулатуру желудочно-кишечной, билиарной, мочеполовой и сосудистой систем независимо от типа их автономной иннервации. Он усиливает кровообращение в тканях благодаря своей способности расширять сосуды.
Действие дротаверина сильнее эффекта папаверина, абсорбция более быстрая и полная, он в меньшей степени связывается с белками плазмы крови. Преимуществом дротаверина является также то, что, в отличие от папаверина, после его парентерального введения не наблюдается такого побочного эффекта, как стимуляция дыхания.
В каких формах выпускается дротаверин?
Дротаверин выпускается в таких лекарственных формах:
- таблетки 40 мг или 80 мг;
- раствор для инъекций 20 мг/мл (2 мл);
- суппозитории ректальные 40 мг.
В каких случаях назначают дротаверин?
Показаниями к применению дротаверина являются:
- желчная колика;
- гипертонически-гиперкинетическая дискинезия желчного пузыря и желчевыводящих путей;
- холецистолитиаз, холангиолитиаз;
- перихолецистит, папиллит;
- острый/хронический холецистит;
- пилороспазм;
- кардиоспазм;
- пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки (компонент комплексной терапии);
- почечная колика, спазм мочевыводящих путей при нефролитиазе, уролитиазе, пиелите, цистите;
- энтерит, колит, кишечная колика, тенезмы;
- альгодисменорея;
- угроза выкидыша и преждевременных родов;
- болевой синдром при спазмах периферических артериальных сосудов и сосудов головного мозга;
- облегчения проведения некоторых инструментальных исследований (в качестве вспомогательного средства).
Как принимать таблетки дротаверина?
Дротаверина гидрохлорид в форме таблеток принимают перорально. Общую суточную дозу (120–240 мг) рекомендуется разделять на 2–3 приема.
Для детей в возрасте старше 12 лет можно применять дротаверина гидрохлорид в максимальной суточной дозе 160 мг, которую следует разделять на 2–4 приема.
Как применять дротаверин в форме раствора для инъекций?
Дротаверин вводят внутримышечно или внутривенно. Максимальная суточная доза для парентерального введения составляет 240 мг. Эту дозу рекомендуется разделять на 3 отдельных введения.
Как быстро действует дротаверин?
При применении внутрь в форме таблеток спазмолитический эффект наблюдается через 45–60 мин.
Если дротаверин вводится в форме раствора для инъекций, то начало спазмолитического эффекта отмечается уже через 2–4 мин и достигает максимума примерно через 30 мин.
Как долго действует дротаверин?
Период полувыведения дротаверина гидрохлорида из плазмы крови составляет 8–10 ч. Учитывая то, что существует рекомендация применять дротаверин 3 раза в сутки, можно предположить, что терапевтический эффект от разовой дозы сохраняется около 8 ч.
Как принимать дротаверин: до или после еды?
Дротаверина гидрохлорид в форме таблеток можно принимать в любое время независимо от приема пищи.
Сколько таблеток дротаверина можно применять на один прием?
Обычно разовая доза дротаверина составляет 40–80 мг, что соответствует 1 или 2 таблеткам. Разовую дозу можно повторно принимать максимум 3 раза в сутки.
Можно ли принимать дротаверин каждый день?
Дротаверин принимают однократно или короткими курсами. Однако продолжительность лечения должен определять врач индивидуально, в зависимости от основного заболевания и терапевтического эффекта.
Можно ли применять дротаверин у детей?
Категорически не рекомендуется применять дротаверин у детей в возрасте младше 12 лет, поскольку отсутствуют данные стандартизированных клинических исследований по безопасности и эффективности препарата.
Можно ли принимать дротаверин при гастрите (при боли в желудке)?
Дротаверина гидрохлорид применяется в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки, таких как гастрит или язвенная болезнь. Препарат устраняет пилороспазм и симптоматически улучшает состояние пациента.
Как дротаверин действует на сосуды?
Дротаверина гидрохлорид устраняет спазм гладких мышц, а значит, расширяет сосуды и снижает артериальное давление. У некоторых пациентов может отмечаться компенсаторное учащение сердцебиения.
Что будет при передозировке дротаверина?
При передозировке дротаверина отмечается значительное снижение артериального давления. Также могут наблюдаться нарушения сердечного ритма и проводимости.
Можно ли принимать дротаверин при остеохондрозе?
Дротаверина гидрохлорид является спазмолитиком, а не обезболивающим препаратом. При остеохондрозе болевой синдром является многокомпонентным и одним из компонентов является рефлекторный мышечный спазм. Так что дротаверин может несколько уменьшать выраженность боли при обострении остеохондроза, однако рекомендуется обратиться к врачу для подбора оптимальной схемы профилактики и лечения.
Можно ли принимать дротаверин при головной боли?
Одним из показаний к применению дротаверина гидрохлорида является головная боль напряжения. Однако если болевой синдром отмечают часто и он сопровождается повышением артериального давления, рекомендуется не проводить симптоматическое лечение, а обратиться к врачу для подбора оптимальной схемы антигипертензивной терапии.
Эффективен ли дротаверин при болезненной менструации?
Одним из показаний к применению дротаверина гидрохлорида является альгодисменорея. Препарат купирует спазм миометрия и тем самым симптоматически облегчает состояние. Однако при повторяющейся боли, связанной с менструацией, следует обратиться к врачу для полноценного обследования.
Новости медициныВсе новости
Алопеция, или Почему выпадают волосы?
30.04.2024
Что следует знать о рассеянном склерозе?
26.04.2024
Чем опасен инфаркт миокарда?
24.04.2024
Липома. Чем опасен подкожный жировик?
23.04.2024
Судороги в ногах — неужели навсегда?
22.04.2024