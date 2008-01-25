Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииCureVac объединяется с Bayer и контрактными производителями

CureVac объединяется с Bayer и контрактными производителями

Опубликовано  08.01.2021

Фармацевтическая компания Bayer из Леверкузена и разработчик вакцины против COVID-19 CureVac из Тюбингена договорились о глобальном партнерстве. «В рамках этого соглашения Bayer будет поддерживать дальнейшую разработку и поставки вакцины-кандидата CVnCoV от Curevac», — отмечено в сообщении Bayer, датированном 7 января. CureVac будет владельцем разрешения на маркетинг, а Bayer — поддерживать CureVac в странах ЕС и некоторых других странах. При этом на рынках за пределами Европы Bayer получила возможность стать владельцем регистрационных удостоверений.

В соответствии с условиями соглашения Bayer будет поддерживать дальнейшую разработку вакцины-кандидата CVnCoV CureVac от COVID-19, ее поставку и распространение на ключевых территориях. С этой целью Bayer поделится своим опытом и созданной инфраструктурой в таких областях, как клинические операции, регуляторные вопросы, фармаконадзор, медицинская информация, эффективность цепочки поставок, а также поддержка в отдельных странах. Однако контракт не предусматривает участие Bayer в производстве. В случае одобрения Европейская комиссия обеспечит 405 млн доз вакцины CureVac для стран ЕС.

По сообщениям СМИ, CureVac в настоящее время расширяет свою партнерскую сеть для разработки, производства и распространения вакцины-кандидата. В ноябре 2020 г. компания объявила о расширении своей производственной сети в Европе, сотрудничая, в частности, с контрактными производителями «Wacker Biotech» (Германия, Нидерланды) и «Fareva» (мощности преимущественно во Франции). В исследованиях начальных фаз качество иммунного ответа было сравнимо с таковым у выздоравливающих пациентов с COVID-19 и, следовательно, схожим с таковым после естественного заражения COVID-19. Данные подтвердили выбор дозы CureVac, равной 12 мкг, для основного исследования фазы 2b/3. Материал для клинических исследований предоставляется благодаря обширным производственным мощностям компании по производству мРНК-вакцин в ее штаб-квартире в Тюбингене. 14 декабря 2020 г. компания начала международное исследование CVnCoV фаз 2b/3 с более чем 35 000 участников. Его дополняет исследование ІІІ фазы в Клиническом медицинском центре Майнца (University Medical Center Mainz) с участием более 2500 медработников и студентов в возрасте 18 лет и старше, которые ранее участвовали в неинтервенционном исследовании.

По материалам media.bayer.de; curevac.com

Опубликовано  08.01.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости