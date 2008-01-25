CureVac объединяется с Bayer и контрактными производителями

Фармацевтическая компания Bayer из Леверкузена и разработчик вакцины против COVID-19 CureVac из Тюбингена договорились о глобальном партнерстве. «В рамках этого соглашения Bayer будет поддерживать дальнейшую разработку и поставки вакцины-кандидата CVnCoV от Curevac», — отмечено в сообщении Bayer, датированном 7 января. CureVac будет владельцем разрешения на маркетинг, а Bayer — поддерживать CureVac в странах ЕС и некоторых других странах. При этом на рынках за пределами Европы Bayer получила возможность стать владельцем регистрационных удостоверений.

В соответствии с условиями соглашения Bayer будет поддерживать дальнейшую разработку вакцины-кандидата CVnCoV CureVac от COVID-19, ее поставку и распространение на ключевых территориях. С этой целью Bayer поделится своим опытом и созданной инфраструктурой в таких областях, как клинические операции, регуляторные вопросы, фармаконадзор, медицинская информация, эффективность цепочки поставок, а также поддержка в отдельных странах. Однако контракт не предусматривает участие Bayer в производстве. В случае одобрения Европейская комиссия обеспечит 405 млн доз вакцины CureVac для стран ЕС.

По сообщениям СМИ, CureVac в настоящее время расширяет свою партнерскую сеть для разработки, производства и распространения вакцины-кандидата. В ноябре 2020 г. компания объявила о расширении своей производственной сети в Европе, сотрудничая, в частности, с контрактными производителями «Wacker Biotech» (Германия, Нидерланды) и «Fareva» (мощности преимущественно во Франции). В исследованиях начальных фаз качество иммунного ответа было сравнимо с таковым у выздоравливающих пациентов с COVID-19 и, следовательно, схожим с таковым после естественного заражения COVID-19. Данные подтвердили выбор дозы CureVac, равной 12 мкг, для основного исследования фазы 2b/3. Материал для клинических исследований предоставляется благодаря обширным производственным мощностям компании по производству мРНК-вакцин в ее штаб-квартире в Тюбингене. 14 декабря 2020 г. компания начала международное исследование CVnCoV фаз 2b/3 с более чем 35 000 участников. Его дополняет исследование ІІІ фазы в Клиническом медицинском центре Майнца (University Medical Center Mainz) с участием более 2500 медработников и студентов в возрасте 18 лет и старше, которые ранее участвовали в неинтервенционном исследовании.

По материалам media.bayer.de; curevac.com