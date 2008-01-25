Что нужно знать про норовирус?

Норовирусную инфекцию чаще диагностируют осенью и зимой, но заразиться вирусом можно в любое время года.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) сообщают, что норовирус является основной причиной развития острого гастроэнтерита, сопровождающегося рвотой и диареей в США.

Норовирусную инфекцию иногда называют «желудочным гриппом». Однако норовирусная инфекция не связана с вирусом гриппа.

Доктор Нипуни Раджапаксе (Nipunie Rajapakse), детский врач-инфекционист детского центра клиники Мейо (Mayo Clinic Children’s Center), объяснила, что норовирус — это тип вируса, который обусловливает развитие гастроэнтерита или желудочного гриппа. Обычно он проявляется такими симптомами, как рвота и диарея. У большинства здоровых людей выздоровление наступает в течение нескольких дней. Но у лиц с ослабленной иммунной системой течение заболевания может быть затяжным.

Чем опасна норовирусная инфекция? Острый норовирусный гастроэнтерит может привести к обезвоживанию. Обезвоживание опасно особенно для маленьких детей, лиц пожилого возраста, с сопутствующими заболеваниями или беременных. Симптомы обезвоживания могут включать снижение частоты и уменьшение объема мочеиспусканий, сухость в горле и во рту, а также ощущение головокружения при вставании.

Путь передачи норовируса — контактный. Лица с норовирусной инфекцией выделяют вирус в больших количествах с рвотными массами и калом. Заражение может произойти через прямой контакт, через зараженную пищу или при контакте с предметами (посудой, дверными ручками и т.д.), обсемененными норовирусом. Доктор подчеркнула, что мытье рук — лучшая профилактика заражения норовирусом.

По данным CDC, около 50% вспышек заболеваний, вызванных норовирусом, связаны с пищевыми продуктами, прежде всего их употреблением в ресторанах и заведениях общественного питания. Инфицирование происходит, когда инфицированные работники пищевой промышленности и персонал прикасаются к пище.

Н. Раджапаксе рассказала, что пища, зараженная норовирусом, обычно выглядит, пахнет и имеет нормальный вкус, поэтому определить, что она заражена, бывает сложно.

Норовирус может быстро распространяться, особенно в закрытых помещениях, таких как детские сады, дома престарелых, школы и круизные лайнеры. Эти вирусы трудно уничтожить, поскольку они могут переносить высокие и низкие температуры и устойчивы к большинству дезинфицирующих средств.

Антибиотики неэффективны, потому что это вирусная инфекция, а не бактериальная. Лучшая защита — это профилактика.

Советы по профилактике распространения норовирусной инфекции:

мойте руки водой с мылом не менее 20 с;

избегайте еды и воды, которые могут быть загрязнены;

мойте и чистите фрукты и овощи перед едой;

тщательно готовьте морепродукты;

если вы заболели, оставайтесь дома и избегайте контакта с другими людьми;

не готовьте пищу для других, если у вас рвота/диарея;

дезинфицируйте поверхности и прилавки, которые могут быть загрязнены;

будьте осторожны во время путешествий.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org