Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЧрезмерное употребление жидкости: привычка или гормональное нарушение?

Чрезмерное употребление жидкости: привычка или гормональное нарушение?

Опубликовано  20.11.2023

По мнению экспертов, употребление более 3 л жидкости в день может быть признаком редкого гормонального дефицита. Однако для многих это просто безобидная привычка.

Как же дифференцировать привычку от потенциально фатального заболевания?

В большинстве случаев употребление чрезмерного количества жидкости, известное как синдром полиурии-полидипсии, либо возникает со временем по привычке, либо сопутствует психологическим нарушениям. Однако в редких случаях потребность в употреблении большого количества жидкости может быть вызвана дефицитом вазопрессина. Этот гормон, выделяемый гипофизом, регулирует содержание воды и натрия в организме. У лиц с дефицитом вазопрессина нарушается способность концентрировать мочу, в результате чего потеря жидкости увеличивается. Лица с дефицитом вазопрессина испытывают сильную жажду.

Чрезвычайно важно дифференцировать поведенческую форму чрезмерного употребления жидкости и дефицит вазопрессина: в первом случае показана поведенческая терапия, которая способствует постепенному снижению потребления жидкости. Однако людям с дефицитом вазопрессина назначают гормон вазопрессин. Если пациенту ошибочно назначен вазопрессин, это может привести к водной интоксикации, которая может быть опасной для жизни.

Какие тесты применяются для диагностики дефицита возопрессина?

В течение последних нескольких лет два руководителя исследовательских групп, профессор Мирьям Крист-Крейн (Mirjam Christ-Crain) и доктор медицинских наук Джули Рефардт (Julie Refardt), вместе с рядом национальных и международных центров интенсивно работали над методами тестирования, позволяющими дифференцировать дефицит вазопрессина и привычку чрезмерного употребления жидкости. Они выявили, что тест, стимулирующий высвобождение вазопрессина посредством инфузии высококонцентрированной соли (натрия хлорида), является надёжным дифференциально-диагностическим методом.

При этом необходим постоянный мониторинг, включая получасовые измерения уровня натрия хлорида в плазме крови пациентов.

Также может применяться тест с аргинином — он проще в выполнении и лучше переносится пациентами. Аргинин, незаменимая аминокислота, также стимулирует высвобождение вазопрессина.

В международном исследовании проведён сравнительный анализ диагностической эффективности таких тестов. В исследовании приняли участие 158 человек. Установлено, что тест с инфузией соли позволяет установить правильный диагноз более чем 95% пациентов. При этом тест с инфузией аргинина несколько менее эффективен — правильный диагноз с помощью проведения этого теста установлен в чуть менее 75% случаев.

Доктор Д. Рефардт отметила, что, принимая во внимание эти результаты, эксперты рекомендуют тест с инфузией соли как золотой стандарт для надежной дифференциации полидипсии и дефицита вазопрессина.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  20.11.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости