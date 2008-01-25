По мнению экспертов, употребление более 3 л жидкости в день может быть признаком редкого гормонального дефицита. Однако для многих это просто безобидная привычка.

Как же дифференцировать привычку от потенциально фатального заболевания?

В большинстве случаев употребление чрезмерного количества жидкости, известное как синдром полиурии-полидипсии, либо возникает со временем по привычке, либо сопутствует психологическим нарушениям. Однако в редких случаях потребность в употреблении большого количества жидкости может быть вызвана дефицитом вазопрессина. Этот гормон, выделяемый гипофизом, регулирует содержание воды и натрия в организме. У лиц с дефицитом вазопрессина нарушается способность концентрировать мочу, в результате чего потеря жидкости увеличивается. Лица с дефицитом вазопрессина испытывают сильную жажду.

Чрезвычайно важно дифференцировать поведенческую форму чрезмерного употребления жидкости и дефицит вазопрессина: в первом случае показана поведенческая терапия, которая способствует постепенному снижению потребления жидкости. Однако людям с дефицитом вазопрессина назначают гормон вазопрессин. Если пациенту ошибочно назначен вазопрессин, это может привести к водной интоксикации, которая может быть опасной для жизни.

Какие тесты применяются для диагностики дефицита возопрессина?

В течение последних нескольких лет два руководителя исследовательских групп, профессор Мирьям Крист-Крейн (Mirjam Christ-Crain) и доктор медицинских наук Джули Рефардт (Julie Refardt), вместе с рядом национальных и международных центров интенсивно работали над методами тестирования, позволяющими дифференцировать дефицит вазопрессина и привычку чрезмерного употребления жидкости. Они выявили, что тест, стимулирующий высвобождение вазопрессина посредством инфузии высококонцентрированной соли (натрия хлорида), является надёжным дифференциально-диагностическим методом.

При этом необходим постоянный мониторинг, включая получасовые измерения уровня натрия хлорида в плазме крови пациентов.

Также может применяться тест с аргинином — он проще в выполнении и лучше переносится пациентами. Аргинин, незаменимая аминокислота, также стимулирует высвобождение вазопрессина.

В международном исследовании проведён сравнительный анализ диагностической эффективности таких тестов. В исследовании приняли участие 158 человек. Установлено, что тест с инфузией соли позволяет установить правильный диагноз более чем 95% пациентов. При этом тест с инфузией аргинина несколько менее эффективен — правильный диагноз с помощью проведения этого теста установлен в чуть менее 75% случаев.

Доктор Д. Рефардт отметила, что, принимая во внимание эти результаты, эксперты рекомендуют тест с инфузией соли как золотой стандарт для надежной дифференциации полидипсии и дефицита вазопрессина.

По материалам www.medicalxpress.com