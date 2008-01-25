Бессонные города: как городской шум и свет нарушают ночной сон

Жизнь в больших городах, которые никогда не спят, имеет свою цену: у жителей мегаполисов ухудшается качество сна.

Какая продолжительность сна считается достаточной? Это зависит от возраста, но здоровому взрослому человеку необходимо в среднем 7–9 ч в день. Детям может потребоваться 9–16 ч в день.

В какое время суток нам следует спать? Это зависит от хронотипа. Некоторые из нас — совы, которые склонны позже ложиться спать и позже вставать, а другие — жаворонки, предпочитающие раньше вставать и раньше ложиться спать.

Несмотря на индивидуальные различия, ночь — это время физиологически оптимальное для сна. Наши физиологические процессы происходят в соответствии с меняющимися уровнями освещенности. Однако всего за полтора столетия наши ночи сильно изменились благодаря широкому использованию электрического света. Теперь в большинстве населенных пунктов ночь уже не темна.

Искусственный свет сам по себе считается формой загрязнения, вызывающей ряд проблем со здоровьем. Прежде всего, световое загрязнение окружающей среды приводит к развитию нарушений сна и уменьшению его продолжительности. В настоящее время проводятся исследования, показывающие, что высокий уровень искусственного освещения в ночное время вызывает уменьшение продолжительности сна. Также искусственное освещение в ночное время — как внутри, так и снаружи дома — приводит к развитию нарушений сна.

Световое загрязнение обусловливает развитие ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые и метаболические заболевания (ожирение или сахарный диабет), психических расстройств и даже некоторых видов рака, таких как рак молочной железы, предстательной железы или толстой кишки.

В то же время существует ряд факторов, влияющих на жителей крупных городов, которые могут воздействовать на здоровье совместно с искусственным освещением.

Так, шум — еще один фактор, нарушающий ночной сон. Шум, проникающий в наши дома в любое время суток, вреден для нашего здоровья, независимо от того, беспокоит он нас или нет.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (European Environment Agency), длительное воздействие фонового шума ежегодно приводит к развитию 48 000 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний и 12 000 преждевременных летальных исходов в Европе. По оценкам экспертов, хронические нарушения сна выявляются у 22 млн человек, а серьезные хронические нарушения сна — у 6,5 млн человек.

Негативные последствия дорожного шума доказаны в многочисленных исследованиях. Шум, связанный с ночной жизнью, также объясняется растущим количеством открытых террас в барах и кафе. Еще одним фактором является уборка улиц, часто проводимая ночью или ранним утром.

Как местные власти могут защитить наш сон? Прежде всего мы должны исходить из того, что сон, который тесно связан со здоровьем, всегда должен иметь приоритет над другими видами деятельности. По этой причине эксперты рекомендуют следующие меры:

ограничить время, когда можно использовать шумное оборудование для уборки улиц. Даже если двигатель автомобиля электрический и бесшумный, водяные насосы — нет. Их не следует использовать ночью;

заменить шумный общественный транспорт электрическими моделями и убедиться, что частные транспортные средства не превышают допустимый уровень шума;

сократить время работы и количество столиков на открытом воздухе в барах, кафе и ресторанах жилых массивов, информируя руководителей и владельцев о необходимости уважать отдых, необходимый местным жителям;

уменьшить разрешенную громкость в шумных помещениях (что часто вредно для слуха пользователей и местных жителей) и избегать открытия в ночное время жилых помещений;

избегать организации живых выступлений, которые создают много шума, вблизи жилых домов, особенно в ночное время;

пересмотреть размещение уличных фонарей и других источников света, чтобы снизить общий уровень светового загрязнения;

наконец, что наиболее важно, необходимо понимание — как на институциональном, так и на индивидуальном уровне — того, что построение более здорового общества фундаментально зависит от создания среды, которая способствует здоровому сну у членов общества.

По материалам www.theconversation.com